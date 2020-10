Carlo Conti positivo al Coronavirus – L’annuncio

Carlo Conti è positivo al Coronavirus: aumentano i casi anche nel mondo dello spettacolo e non solo della Rai, ma anche di Mediaset. Poche ore fa, Alessia Marcuzzi ha annunciato di essere di nuovo positiva e ora tocca al volto noto dell’emittente pubblica dare lo stesso annuncio.

A mezzo social, Carlo Conti ha voluto condividere con i fan la notizia del momento. “Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico”, ha specificato in un post su Instagram.

Carlo Conti positivo al Covid-19

Carlo Conti non sarà presente a tenere le redini di Tale e Quale Show 2020 questo venerdì. Chiusi i battenti della gara canonica, il talent musicale infatti avrebbe dovuto affrontare la prima puntata del Torneo. Non è escluso che il programma possa andare in onda anche in sua assenza, dato che il conduttore è risultato positivo al tampone. Rimane per ora tutto in ballo e in forse: cosa farà il network per correre ai ripari?

Carlo Conti dovrà rimanere in isolamento per diverso tempo, fino a che un altro tampone non confermerà la sua negatività. Rimangono in standby tutti i concorrenti che hanno superato la prima fase dello show e che non vedono l’ora di poter ottenere il titolo di campione di quest’anno. Come andrà a finire? Di sicuro sono stati già sottoposti allo stesso controllo anche tutti coloro che sono entrati in contatto con il presentatore negli ultimi giorni.

Conti sta ricevendo in queste ore tanti messaggi di affetto da parte di colleghi e fan. “Stai tranquillo comparuzzu mio, lo farai nero sto coso inutile, sei invincibile”, scrive Sergio Friscia. “Un abbraccio e non sottovalutare nulla”, commenta invece Giulio Golia, a sua volta in isolamento.