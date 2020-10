Chi l’ha visto – Anticipazioni 28 ottobre – I casi

Chi l’ha visto ritorna con una nuova puntata nel prime time di Rai 3 di oggi, mercoledì 28 ottobre 2020. Il programma di Federica Sciarelli approfondirà nuovi casi di cronaca italiana e lancerà numerosi appelli per tutte le persone scomparse.

Come ci confermano le anticipazioni di Chi l’ha visto, parleremo di un caso del passato e non ancora concluso. “Lo cerco da 13 anni”, ha detto il padre di un ragazzo scomparso quando aveva solo 10 anni. Di chi si tratta?

Al centro della nuova puntata di Chi l’ha visto, ci occuperemo di un vecchio giallo non ancora risolto. Un giovane non identificato si aggira per la Sicilia senza scarpe: si tratta forse del bambino scomparso quando aveva solo 10 anni? Il programma ha intervistato il padre in esclusiva: presto ci potrebbe essere una soluzione. Per ora si tratta solo di segnalazioni, utili però per riaccendere la speranza nei familiari. Sui social intanto è già iniziato il tam tam di aiuti: qualcuno dice di vederlo spesso a Siracusa, altri lo avrebbero avvistato a Catania.

Le anticipazioni di Chi l’ha visto promettono anche di occuparsi del caso di Iushra Gazi. La ragazzina è scomparsa nel luglio di due anni fa durante una gita a Serle. Il suo teschio è stato ritrovato nelle scorse settimane grazie ad un cacciatore che si aggirava nei boschi. All’epoca della scomparsa, la ragazzina autistica aveva solo 11 anni e si era allontanata dal gruppo con cui si trovava sull’Altopiano di Cariadeghe. Le ricerche erano iniziate subito ed erano state estese nelle zone limitrofe, ma senza alcun risultato.