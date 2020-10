Classifica e oroscopo giovedì 29 ottobre 2020: Ariete sanguigno, Scorpione indaffarato

Ecco l‘oroscopo di giovedì 29 ottobre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. Abbiamo superato il giro di boa anche questa settimana ed eccoci già a giovedì! Mentre aspettiamo che arrivi un nuovo weekend, vediamo cosa accadrà nelle prossime ore ai segni dello zodiaco. Il Sagittario, il Leone e i Gemelli ritroveranno una bella grinta, mentre il Capricorno e la Bilancia dovranno fare i conti con molta stanchezza. Lo Scorpione sarà piuttosto indaffarato. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di giovedì e la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Cinque stelle. Secondo l’oroscopo di giovedì avrai talmente tanta forza da meritare cinque stelle. La Luna raggiungerà il tuo segno e ti regalerà una bella carica di energia che non dovrai, però trasformare in troppa irruenza o spavalderia.

Toro

Due stelle. Sarà una giornata piuttosto faticosa, soprattutto sul lavoro. Potresti ritrovarti nel mezzo di una situazione confusa e complicata: se così fosse, cerca di mantenere la calma. Sii più assennato nel gestire le tue finanze.

Gemelli

Quattro stelle. Che bella grinta avrai! Finalmente potrai ricominciare a recuperare il terreno perso. Dovresti cominciare dall’amore e dai rapporti interpersonali che negli ultimi tempi hanno risentito dei problemi che hai vissuto.

Cancro

Due stelle.

Leone

Cinque stelle. Come indica l’oroscopo di giovedì ti sveglierai grintoso come non accadeva da tempo. Finalmente tornerà la voglia di mettersi in gioco, di buttarsi nelle situazioni e in amore. Ottime stelle per fare nuove conoscenze.

Vergine

Cinque stelle. Sarà una giornata molto proficua, perché potrai ottenere dei buoni feedback, una conferma importante. Capirai di aver fatto bene a lasciare una strada per intraprenderne una nuova. Ti aspettano emozioni intense!

Bilancia

Due stelle. Servirà estrema cautela, perché dovrai gestire molta stanchezza e agitazione. Stai vivendo gli ultimi colpi di coda: non mollare! Molto presto entrerai in una fase della tua vita più fortunata!

Scorpione

Tre stelle. Si preannuncia un giovedì indaffarato. Le tue stelle ti incoraggeranno ad affrontare gli impegni importanti, a chiudere le situazioni rimaste aperte. Approfittane, perché durante il weekend avrai solo bisogno di un po’ di riposo!

Sagittario

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di giovedì sarai ricco di vitalità e di energia. Ti sentirai pronto per riprendere le redini della tua vita in mano, partendo da quella sentimentale. È tempo di confrontarsi con il partner e chiarire ogni cosa rimasta in sospeso.

Capricorno

Due stelle. Si preannuncia un giovedì molto impegnativo. Tu sarai piuttosto nervoso, affaticato e giù di morale. In questo periodo sei particolarmente preoccupato per il tuo avvenire e non riesci a trovare pace, nemmeno nella tua testa!

Acquario

Cinque stelle. Stai vivendo la tua rinascita! Dopo quasi un anno molto faticoso e un duro lavoro da parte tua potrai cominciare una nuova vita. D’ora in avanti dovrai orientare tutta la tua energia verso progetti concreti.

Pesci

Tre stelle. È tempo di recuperare l’armonia persa in amore. Con il nuovo transito di Venere avrai l’opportunità di riavvicinarti al partner. A novembre, inoltre, le stelle metteranno lo zampino affinché riemerga la passione nella coppia.