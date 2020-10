Elettra Lamborghini in soccorso ai lavoratori | L’indignazione di Deianira

Elettra Lamborghini è corsa in soccorso ai lavoratori, un settore molto colpito in questo periodo di pandemia. Anche lei, come molti personaggi famosi, ha deciso di supportare le persone che hanno un ristorante, una pizzeria o un bar.

Ma questo non è stato condiviso da Deianira Marzano, che l’ha subito attaccata dal suo profilo Instagram accusandola di chiedere alla gente di pagare qualcosa che magari non è possibile permettersi. L’influencer sembra esserti sentita molto toccata dalle parole della cantante, ma vediamo nel dettaglio.

Elettra Lamborghini in soccorso ai lavoratori

Con il nuovo Decreto tutto il settore della ristorazione dovrà procedere con la chiusura dei locali in tempi anticipati. Infatti, non sarà possibile tenere aperto nessun ristorante o pizzeria dopo le 18, così da non poter permettere di fare il servizio serale. Se già questo settore era in bilico a causa del primo lockdown, ora con questi nuovi obblighi e l’aumento dei contagi tutto sembrerebbe andare per il peggio. I lavoratori non sanno più come muoversi tant’è che stanno scendendo nelle piazze per manifestare la loro sofferenza e la mancanza di soldi.

A promuovere un progetto davvero importante e funzionale, se eseguito da tante persone, è stato Gabriele Parpiglia. Il giornalista, infatti è sempre molto attento a quanto sta accadendo nel mondo. Ha così condiviso un’idea per chi dovrà chiudere nel tardo pomeriggio il proprio locale. Invita così, ogni persona che ne ha la possibilità, di ordinare pizze, panini ecc poiché nonostante la chiusura l’asporto e il trasporto di cibo è possibile farlo. Questa idea è stata apprezzata da molti personaggi famosi, in particolare anche dalla bellissima Elettra Lamborghini mentre altri ci si sono scagliati contro.

L’indignazione di Deianira

La storia che ha pubblicato la cantante Elettra riportava le modalità in cui si possono supportare i ristoratori, ma ovviamente era sottointeso, almeno noi pensiamo, fosse rivolto verso chi ha la possibilità finanziaria. Queste sono state le sue parole:” Da oggi ordinate una pizza, fate colazione in un bar, portatevi a casa un hamburger, prendete un aperitivo alle 16, ordinate una cena dal ristorante… e anche se non vi stanno simpatici i titolari pensate che dietro un bancone ci sono dipendenti con famiglie con figli…”.

Dopo aver letto questa dichiarazione , l’influencer Deianira Marzano ha deciso di rispondere alla cantante, non trovandosi d’accordo con quanto affermato:” La signora Elettra dovrebbe specificare che questa pizza la possono ordinare solo chi se lo può permettere io con 3 figli le pizze le pago 40 euro e 40 mc donald e lo faccio volentieri per aiutare le attività ma lei lo sa che invece una famiglia senza lavoro ci riempie il frigo con quei soldi?”. Voi cosa ne pensate?