Infortunio Pezzella – Le notizie non sono confortanti. German Pezzella rischia di dover stare lontano dai campi ancora per molto tempo. Rientrato in campo dopo mesi di problemi alla caviglia il difensore della Fiorentina rischia di stare fermo a lungo per uno stop nuovamente alla caviglia.

Il difensore viola ha dovuto dare forfait ancora prima della fine del match contro l’Udinese. Le sue condizioni sono continuamente monitorate dello staff medico della Fiorentina, ma il problema sembra piuttosto grave e potrebbe portare anche all’operazione. Lo staff viola, al momento, in accordo con il giocatore e l’allenatore Iachini ha deciso di provare a scongiurare questa possibilità provando una terapia di conservazione.

Se la situazione riguardante l’infortunio di Pezzella non dovesse migliorare a quel punto si penserà seriamente all’operazione. In ogni caso non è pensabile che il difensore argentino sia in campo contro la Fiorentina già questo fine settimane. Più probabile rivederlo in campo, se tutto andrà bene, dopo la sosta per le nazionali di metà novembre.