Gennaro Mauro verità sconvolgente | Manipolato fuori Temptation Island

Gennaro Mauro racconta la sua verità sconvolgente che riguardano gli ultimi mesi trascorsi fuori da Temptation Island. L’ex fidanzato di Anna Ascione ha così deciso di raccontare quello che realmente è successo all’interno della sua storia d’amore ormai finita nel peggiore dei modi.

Le sue parole che non è riuscito a raccontare nel confronto con Alessia Marcuzzi, hanno lasciato un velo di mistero che, nessuno avrebbe mai pensato portassero a finti account e addirittura ha bugie fuori da ogni limite. Cosa è realmente successo?

Gennaro Mauro racconta la sua verità sconvolgente

A distanza di diversi mesi dalla fine della sua relazione con Anna, Gennaro ha finalmente preso coraggio per raccontare quello che realmente è successo dopo il falò di confronto. Nonostante la situazione non è stata affatto facile, Gennaro Mauro ha raccontato la verità sconvolgente davanti alle telecamere di Witty.

Gennaro Mauro ha così spiegato: “Ho preferito il silenzio per cercare di sedare gli animi, perché da quando siamo usciti dal programma ci sono state delle cose che non hanno giovato né a me né alla mia famiglia. Quando siamo tornati ci siamo incontrati io e altri ragazzi del programma e gli altri mi avevano consigliato di parlare con Anna anche se io non me sentivo, perché io volevo da parte suo un gesto. Io l’ho chiamata per sapere come stava e per farle capire che da parte mia c’era la massima disponibilità per capire com’era la situazione”.

L’ex fidanzato di Anna e i profili fake

Mauro ha affermato rivelazioni molto inaspettate: “Posso capire la rabbia nel programma ma non quella che c’era fuori; lei attraverso account falsi ha fomentato tutto. Lei continuava a sostenere che questi account erano stati creati dalla mia famiglia, così io ho chiamato sua mamma. Dopo aver visto gli attacchi del padre ho capito che non ne potevo più, così l’ho contatta per email e le ho detto che non voglio tornare con lei ma le ho anche detto che potevamo chiarire. Lei non ha voluto e ha continuato a denigrarmi. Io spero in tutta la sua felicità. Si deve risolvere tra me e lei e non tra altre persone. Mia mamma non ha nemmeno ricevuto le scuse”.

L’ex fidanzato di Anna Ascione ha poi terminato: “Ho bruciato tutte le nostre cose. Io ho fatto un terzo falò in diretta con i ragazzi proprio perché per me andava chiusa la relazione ma lei non l’ha capito quindi arrivare al mese dopo e dire quelle parole è insostenibile. Le lacrime di mia mamma non se le merita. Ho bisogno di una persona che mi apprezzi per quello che sono”.