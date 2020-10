Gianni Sperti va fino in fondo | Opinionista libero a Uomini e Donne

Sia dentro, sia fuori Uomini e Donne, Gianni Sperti è un tipo che va fino in fondo e che non ha paura di esprimere ciò che pensa. Non a caso, Maria De Filippi lo ha fortemente voluto come opinionista di Uomini e Donne, ruolo che ricopre con grandissimo impegno e dedizione ormai da molti anni. Dopo il presunto outing di qualche giorno fa, tutti i fan dell’ex ballerino stanno prestando particolare attenzione a ogni esternazione di Gianni Sperti.

Perciò, anche ogni post o storia condivisa attraverso il suo profilo Instagram non passa mai inosservata. Gianni Sperti è un paladino della libertà di espressione e, quando dice la sua, va sempre fino in fondo. Poche ore fa, ad esempio, l’ex ballerino ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram risalente a questa estate quando, stupendo tutti i follower, Gianni aveva cambiato decisamente look.

Gianni Sperti va fino in fondo a Uomini e Donne

L’opinionista di Uomini e Donne, infatti, ha trascorso tutta l’estate coi capelli biondi e si è detto dispiaciuto di essere tornato al suo castano scuro, preferendosi biondo. Gianni Sperti ha sempre affermato di non temere i cambiamenti, anzi, perfino di amarli. Ciò perché sono indice di coraggio e di vita vissuta.

Pur essendo ormai un vero e proprio esperto in amore, grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, il cuore di Gianni Sperti è libero da molto tempo. L’ex ballerino ha ammesso più volte di essersi negato all’amore in passato, ma di sentirne sempre più la mancanza, soprattutto ultimamente che è più sicuro e consapevole di se stesso.

Opinionista paladino della libertà di espressione

Nel post condiviso su Instagram poche ore fa, Gianni Sperti ha scritto: “L’uomo libero è colui che non ha paura di andare fino alla fine del suo pensiero”. Una frase davvero profonda che rappresenta a pieno il modo di comportarsi di Gianni Sperti, così legato alla sua libertà di espressione e di pensiero.

Anche in questa innovativa edizione di Uomini e Donne, Gianni Sperti sta dando il suo insostituibile contributo insieme a Tina Cipollari. La coppia di opinionisti è indivisibile, come dimostrano i continui battibecchi all’insegna del divertimento e dell’ilarità. Tuttavia, Gianni Sperti non manca mai di essere serio quando si tratta di dire la sua a Uomini e Donne e spesso è stato anche molto severo con dame e cavalieri. Cosa gli riserverà il futuro?