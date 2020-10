Giulio Raselli trasformazione inarrestabile | Buoni propositi dopo Uomini e Donne

E’ un momento di grandi cambiamenti per Giulio Raselli, dopo l’esperienza a Uomini e Donne. L’ex tronista ha appena messo fine alla storia d’amore nata proprio al trono classico con l’ex corteggiatrice Giulia D’Urso. Dopo mesi d’amore e una lunga convivenza, la coppia si è detta addio non senza il dispiacere e lo stupore dei follower che li sostenevano. Tuttavia, Giulio Raselli sta cercando di dare una svolta alla propria vita e ha iniziato quella che sembra una trasformazione inarrestabile.

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, la vita dell’ex tronista è molto cambiata. Giulio Raselli aveva investito molto nella storia d’amore con Giulia D’Urso, tanto che la coppia era andata a convivere a un solo mese dalla scelta. Tuttavia, nonostante sembrava che tutto procedesse a gonfie vele, Giulio e Giulia si sono detti addio e, ad annunciarlo, è stato proprio Giulio Raselli.

Giulio Raselli grande trasformazione

L’ex tronista ha parlato di incompatibilità di vita e di carattere che non hanno dato scelta alla coppia, se non quella di dividersi, seppure con tutto il dolore che ciò ha comportato. A poche settimane dall’addio, Giulia D’Urso ha lasciato la casa di Valenza in cui ha convissuto con Giulio Raselli e si è trasferita a Milano.

Mentre Giulio Raselli è rimasto a vivere a Valenza, ma ha cambiato radicalmente la sua vita, tornando a dedicarsi totalmente al lavoro, alla famiglia e agli amici, oltre che allo sport, sua grande passione.

Tanti progetti dopo Uomini e Donne

Giulio Raselli ha dato inizio a una trasformazione inarrestabile che si evince anche dai post e dalle storie che condivide sul suo profilo Instagram. L’ex tronista è piuttosto attivo sui social e tiene al parere dei suoi follower. Tuttavia, ha sempre mantenuto intatte le sue posizioni, anche quando è andato incontro a critiche e attacchi. Poche ore fa, Giulio Raselli ha condiviso un post su Instagram, accompagnato da una frase significativa.

Visualizza questo post su Instagram Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. @boylondon_italia #boylondonitalia @mmconsulting Un post condiviso da Giulio Raselli (@graselli7) in data: 26 Ott 2020 alle ore 12:18 PDT

“Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”. Questo non è il primo dei buoni propositi che l’ex tronista di Uomini e Donne si pone per il proprio futuro. In molti si chiedono se la rottura con Giulia D’Urso è dovuta alla presenza di un’altra figura femminile nella vita di Giulio. Ma l’ex tronista ha già smentito la cose, dicendo di non essere ancora pronto per una nuova storia. Cosa gli riserverà il futuro, dopo Uomini e Donne?