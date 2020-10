Giuseppe Conte: “Misure create per evitare nuovo lockdown. Decreto ristori dal 15 novembre”

Le ultime misure restrittive decise dal governo, che hanno dato via a numerose proteste in diverse parti del paese non cessano di far discutere parecchio, al punto che lo stesso Premier Giuseppe Conte ha ribadito l’importanze di questi provvedimenti, ricordando al contempo che nelle prossime settimane inizieranno ad essere erogati i fondi che fanno parte del Decreto Ristoro.

Strategia

Il Premier ha così dichiarato: “Siamo pienamente consapevoli che si tratta di misure severe, ma le riteniamo necessarie per contenere i contagi. Diversamente la curva epidemiologica è destinata a sfuggirci completamente di mano. che anche altri Paesi hanno adottato, rispondono a una precisa strategia del governo volta a gestire la pandemia senza rimanere sopraffatti. L’esperienza ci insegna che preservando la salute pubblica proteggiamo meglio il tessuto economico e produttivo del Paese”.

Oggi la Francia ha annunciato un nuovo lockdown e i provvedimenti servono proprio per evitare di andare in questa direzione. Conte ha promesso che i ristori a fondo perduto saranno erogati tramite erogazione automatica sul conto corrente entro il 15 novembre, entro il 15 dicembre anche per le attività che non avevano richiesto contributi col decreto rilancio. In aggiunta, sarà rifinanziata la cassa integrazione per altre 6 settimane l’assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga, legate all’emergenza Covid-19.

Dettagli

Conte ha parlato più dettagliatamente degli aiuti: “Per le aziende con fatturato superiore a 5 milioni di euro il ristoro è pari al 10% del calo del fatturato e il tetto massimo è pari a 150mila euro“, specificando le differenze sostanziali rispetto al precedente decreto rilancio:

L’entità degli importi corrisposti varierà dal 100 per cento al 400 per cento di quanto previsto in precedenza con il decreto “Rilancio”, in funzione del danno economico subito dalle categorie, quali ad esempio: bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, taxi e noleggio con conducente, attività ricettive, centri sportivi, cinema, teatri, altri centri ricreativi e discoteche.