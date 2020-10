Crotone in ansia per l’infortunio occorso ad Emmanuel Riviere: il giocatore si è fermato in allenamento negli scorsi giorni ed è stato sottoposto ad esami strumentali, che in effetti hanno evidenziato una lesione muscolare. Il giocatore non è stato convocato per la gara di oggi in Coppa Italia contro la SPAL – in corso in questo momento – e con ogni probabilità salterà la partita contro l’Atalanta del prossimo turno di campionato.

Infortunio Riviere, Crotone in ansia: ecco il responso degli esami

Stroppa (nella foto, ndr) dovrà fare a meno di Riviere almeno per una decina di giorni: l’attaccante francese ex Monaco e Cosenza ha riportato una una lesione di primo grado del retto femorale della coscia destra che lo obbligherà a fermarsi e a star fuori per un periodo medio di tempo: non sta ovviamente giocando la partita contro la SPAL che si gioca in questi minuti, e salterà di certo la sfida di campionato contro l’Atalanta. Le sue condizioni, come si legge dal comunicato ufficiale sul suo infortunio, saranno monitorate dallo staff del Crotone e valutate di volta in volta, per definire al meglio i tempi di recupero e rientro. Di seguito il comunicato in cui il Crotone ha annunciato l’ufficialità dell’infortunio.

“Il Football Club Crotone comunica che il calciatore Emmanuel Riviere è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del retto femorale della coscia destra. L’attaccante ha già iniziato le terapie specifiche e le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico rossoblù”.