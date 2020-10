Infortunati Juventus – La Juventus di Andrea Pirlo si appresta, questa sera, ad affrontare in Champions League il Barcellona. Una sfida importante, il primo vero big match da allenatore per il nuovo tecnico della Juventus. Una sfida che probabilmente avrebbe voluto affrontare con tutti gli uomini a sua disposizione, ma purtroppo tra Covid e infortuni vari dovrà fare a meno di giocatori importanti.

Non ci sarà Cristiano Ronaldo, in attacco, ma soprattutto le grandi defezioni saranno in difesa. Bonucci stringerà i denti e proverà ad esserci dal 1′ mentre Chiellini non ce la farà, come lui anche il lungodegente De Ligt. Ecco le loro condizioni in vista dei prossimi impegni di campionato e coppa dei bianconeri.

Infortunatosi a Kiev nel primo impegno stagionale di Champions League contro la Dinamo, Giorgio Chiellini ha saltato Juventus-Verona e darà forfait anche per Juve-Barcellona: il difensore bianconero, vittima di un risentimento ai flessori della coscia destra, tornerà a disposizione ad inizio novembre. Intravede la luce alla fine del lungo tunnel dell’infortunio per Matthijs De Ligt: il centrale olandese, operato alla spalla a metà agosto dopo l’eliminazione dalla Champions della Juventus col Lione, già in settimana potrebbe ricevere il via libera per rientrare in gruppo.