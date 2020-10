Mare fuori, ultima puntata – Anticipazioni 28 ottobre

Mare fuori è giunto ormai alla fine e ci regalerà l’ultima puntata il 28 ottobre 2020. La fiction italiana ha riscosso un forte successo fra giovani e adulti e si prepara a chiudere i battenti. Cosa ci aspetterà nel finale di stagione?

Le anticipazioni di Mare fuori ci svelano che Carmine e Filippo si troveranno di nuovo di fronte a un bivio. Nell’episodio 11 e 12, Carmine cercherà di convincere Filippo a dire la verità.

Dove siamo rimasti

Nella quinta puntata di Mare fuori, Naditza decide di ritornare in carcere dopo aver fatto colazione all’esterno dell’istituto. Ciro invece scopre che la droga non è arrivata a Milano perchè il padre di Filippo ha preferito buciare il mezzo. La situazione è complicata anche per Pino, ormai stufo di dover sopportare Ciro e le sue angherie. Così decide di punirlo senza prendersela in modo diretto con lui, ma puntando dritto al suo cane. Nel frattempo, Carmine trova il modo di scappare dal carcere grazie ad un imprevisto. Per Pino invece c’è una fine drammatica: Filippo trova il suo corpo, penzolante, all’interno della sua cella.

Mare fuori, ultima puntata – Anticipazioni e trama

Nell’episodio 11 e 12, continuano senza sosta le ricerche di Carmine. Il ragazzo è riuscito a scappare dopo aver rotto la finestra del bagno e ora tutto l’istituto si sta dando da fare per cercarlo. Soprattutto Massimo e Paola, che alla fine giungeranno alla conclusione che il napoletano potrebbe trovarsi al porto. Possiamo dare per scontato che riusciranno a trovarlo proprio dove pensavano: Carmine infatti rientrerà in istituto nel giro di poco tempo. Il suo pensiero però va a Filippo, finito in isolamento.

Ancora una volta il legame fra i due ragazzi sarà più forte che mai, anche se il napoletano ha un piano ben preciso per se stesso e per l’amico. Le anticipazioni di Mare fuori ci rivelano infatti che Carmine cercherà di convincere Filippo a dire la verità e a salvarsi, prima che sia troppo tardi.