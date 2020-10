Maria Teresa Cristini vittima di alcuni hater | Pubblicate fake news su di lei

Maria Teresa Cristini è stata vittima di alcuni hater che avrebbero pubblicato delle fake news sul suo contro spacciandosi per lei. La ragazza, partecipante della nuova edizione de Il Collegio, è stata presa di mira da leoni di tastiera che hanno affermato alcune dichiarazioni importanti.

Maria Teresa è minorenne, nel pieno dell’adolescenza, ma ha già dimostrato di avere una personalità unica e anche fragile. Anticonformista, non si adegua ai canoni imposti dalla società così da rasarsi i capelli a zero. La prima puntata è andata in onda solo ieri sera e già sono usciti fuori i vari bulli del web, ma ora vi spieghiamo meglio.

Maria Teresa Cristini vittima di alcuni hater

Maria Teresa Cristina o meglio Esa, ha quattordici anni e viene da Genova. Non sopporta la banalità in nessuna sfumatura e non ha molta fiducia nella società di oggi. È coraggiosa e mostra una grande voglia di cambiare e non rimanere sempre la stessa. Anche il padre la ritiene una ragazza che non ha mezze misure, non esiste niente in mezzo tra il bianco e il nero. Un gesto davvero audace è stato quello di rasarsi i capelli a zero come ripicca verso i canoni di bellezza che ci sono in questi anni tra gli adolescenti. Il suo desiderio all’interno del collegio è quello di portare un messaggio che ha un grande valore.

Vorrebbe spronare tutti a non lasciarsi abbattere dai giudizi degli altri e rendere tutti consapevoli che l’importante è piacere semplicemente a sé stessi. Ieri, Martedì 27 Ottobre, è andata in onda la prima puntata del programma e i ragazzi sono stati riportati nel 1992. Anni davvero pieni di cambiamenti, ma anche di tanta sofferenza nella storia italiana, basti ricordare la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Personaggi di grande spessore e umanità nella lotta contro la mafia. Ma subito dopo una sola puntata ecco che sono arrivati i primi bulli del web, scopriamo cos’è accaduto.

Pubblicate fake news su di lei

Tra gli alunni che hanno formato definitamente la classe 1992, troviamo appunto Esa Cristini, una ragazza contro corrente. Ma proprio un giorno dopo l’inizio delle puntate, sono uscite alcune fake news sul conto della giovanissima ragazza. Non si sa chi possa esserci dietro questa cattiveria, ma quello che è sicuro è che hanno avuto il coraggio di rubarle l’identità sui social e di diffondere notizie errate con la sua faccia per rendere il tutto più attendibile.

La collegiale possiede un account sul social popolare Tik Tok, dove è possibile pubblicare dei video con della musica o con la propria voce. A circolare in questo momento è proprio una sua registrazione ripresa dal suo profilo ufficiale e postato su un account fake con tanto di descrizione:” Sono Esa del Collegio 5 e sono positiva al Covid. Vi aspetto tra 3 giorni su Rai 2 per la prima puntata”. Ovviamente l’hanno riconosciuti in molti e si sono subito preoccupati, ma la vera Maria Teresa ha affermato di stare bene e di essere solo una fake news su di lei. Noi speriamo che questi hacker che si nascondono per fare queste cattiverie, per giusta ad una ragazza di soli 14 anni, possano essere smascherati e puniti per il loro gesto.