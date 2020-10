Oroscopo Branko – domani giovedì 29 ottobre 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

By

Ecco l’oroscopo di Branko per domani giovedì 29 ottobre 2020. I primi giorni della settimana sono volati ed eccoci già a giovedì! Quali soprese riserverà questa giornata ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Se vuoi scoprirlo, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico, dedicato ai primi 4 segni dello zodiaco

Oroscopo Branko domani giovedì 29 ottobre 2020: Ariete

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani la Luna sarà nel tuo segno. In un contesto astrale come il tuo potrebbe risultare uno stimolo forte. Evita di impuntarti nelle cose e di diventare troppo ostinato!

Previsioni Branko domani giovedì 29 ottobre 2020: Toro

Domani dovresti fermarti e chiarire in famiglia ogni incomprensione. Potrai spiegarti, ma dovrai farlo in questi giorni, anche se la situazione ti procura molto stress. Cerca di mantenere più calma possibile.

Oroscopo domani giovedì 29 ottobre 2020: Gemelli

Come indica l’oroscopo di Branko domani qualcuno s’innamorerà! Il nuovo transito di Venere risveglierà la voglia di amore in tanti nati sotto il segno dei Gemelli. I single avranno ottime occasioni di fare incontri interessanti, purché si mettano in gioco!

Oroscopo domani giovedì 29 ottobre 2020: Cancro

Secondo le previsioni astrologiche di Branko domani dovrai avere molta prudenza, perché sarà facile che nasca qualche polemica con i figli. Cerca di tenere la tua agitazione sotto controllo!