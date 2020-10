Oroscopo Branko – domani giovedì 29 ottobre 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani giovedì 29 ottobre 2020. Un nuovo giovedì è alle porte. Come scompiglierà le vite di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci questa giornata? Per scoprirlo, dai uno sguardo all’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico, dedicato agli ultimi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani giovedì 29 ottobre 2020: Sagittario

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani i sentimenti ritorneranno in auge, merito del nuovo transito di Venere nel segno della Bilancia. Potrebbero nascere giovani amori in maniera del tutto inaspettata!

Previsioni Branko domani giovedì 29 ottobre 2020: Capricorno

Domani sarà una giornata che richiederà particolare prudenza. Rischierai di infilarti in una sfida inutile, se non farai molta attenzione. Cerca di usare estrema cautela, sia nel lavoro che in famiglia!

Oroscopo domani giovedì 29 ottobre 2020: Acquario

Come consiglia di fare l’oroscopo di Branko domani dovresti staccare la spina! Sono giornate di grande fermento: tu stai stravolgendo la tua intera esistenza e presto vedrai i primi effetti di questo profondo cambiamento.

Oroscopo domani giovedì 29 ottobre 2020: Pesci

Secondo le previsioni astrologiche di Branko domani sarai impegnato in faccende di carattere pratico. È probabile che dovrai discutere alcune questioni in banca. Sii prudente!