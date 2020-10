Parma Calcio ha comunicato che l’esito dei tamponi effettuati nelle scorse ore ha dato una ripositivizzazione di uno dei giocatori che erano diventati negativi al giro precedente, tra quelli asintomatici. Una “novità”, quella delle ripositivizzazione, non impossibile comunque perché i test-tampone possono dare esito di falso negativo (più raro) e falso positivo (più frequente, già capitato ad Hamiki ad esempio, ndr). In ogni caso il Parma ha provveduto a porre in isolamento il giocatore che non sarà disponibile per la partita di oggi contro il Pescara.

Parma, c’è un giocatore tornato positivo: indisponibile per il Pescara

Questo il comunicato ufficiale del Parma: “Il Parma Calcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi effettuato a 24 ore dalla gara di Coppa Italia di oggi contro il Pescara ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatta eccezione per un calciatore che è risultato positivo ed è indisponibile per la gara di oggi: si tratta di una ripositivizzazione in un soggetto asintomatico, il giocatore rimarrà in isolamento e sarà sottoposto a nuovi controlli nelle prossime 48 ore”.

Il Parma è impegnato tra poco, alle ore 18, nella sfida valida per il terzo turno della Coppa Italia contro il Pescara, la partita si gioca allo Stadio Tardini. Erano diversi i giocatori positivi nel Parma quindi potrebbe non essere così intuitivo individuare chi è stato soggetto a questa ripositivizzazione.