Probabili formazioni Borussia Dortmund-Zenit – In un Signal Iduna Park di nuovo a porte aperte, ma soltanto per pochi intimi (300 tifosi locali) si giocherà stasera (ore 21) Borussia Dortmund-Zenit San Pietoburgo, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Primi punti da conquistare nel gruppo F per entrambe le squadre, avendo perso le rispettive gare di esordio contro Lazio (1-3) e Bruges (1-2).

Dopo il ko incassato all’Olimpico la squadra di Favre ha dominato lo Schalke 04 nel derby della Ruhr, vinto 3-0 grazie alle reti di Akanji, Haaland e Hummels. In campionato il Borussia ha perso solo una gara, vanta la miglior difesa ed è attualmente secondo insieme al Bayern Monaco, a 1 dalla capolista Lipsia. Non ci sarà l’ex juventino Emre Can, squalificato, oltre agli infortunati Schmelzer, Schulz e Zagadou.

Momento non semplice per i russi, reduci dalla doppia sconfitta incassata alla Gazprom Arena, divenuto terreno di conquista prima per il Bruges e poi per il Rubin Kazan. Brucia soprattutto l’inatteso passo falso con i belgi, maturato in pieno recupero, che rischia seriamente di compromettere il cammino europeo dell’undici di Semak, costretto a fare i conti con le assenze pesanti di Azmoun e Malcom.

Probabili formazioni Borussia Dortmund-Zenit

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Meunier, Hummels, Akanji, Guerreiro; Bellingham, Witsel; Sancho, Reus, T. Hazard; Haaland.

ZENIT (4-2-3-1): Zerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Barrios, Ozdoev; Kuzyaev, Mostovoy, Driussi; Dzyuba.