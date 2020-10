Quali sono i segni più pacifici dello Zodiaco? Scoprilo con la nostra lista

In una società così stressante e stancante come quello attuale, mantenere sempre il controllo ed il sorriso appare spesso un’impresa decisamente ardua, visto che pressochè ogni cosa se portato all’esasperazione può risultare decisiva per l’equilibrio della nostra psiche. Esistono tuttavia persone che sembrano particolarmente adatte a mantenere un atteggiamento pacifico, non serbando mai rancore ed in generale riescono a trarre solo cose positive dalle esperienze. L’esperienza aiuta ma è necessario una formazione caratteriale che ci aiuta in tal senso: ecco quali sono i segni più pacifici in assoluto:

Bilancia

I nati sotto questo segno sono delle persone notoriamente molto equilibrate, diplomatiche e che possiedono la capacità innata di estraniarsi dalla gran parte dei problemi, “rigettandoli” in tutto e per tutto senza particolari conseguenze, riuscendo quasi sempre a mantenere un atteggiamento positivo. Una sorta di magnete verso le preoccupazioni, insomma.

Acquario

L’Acquario rappresenta un segno molto emotivo e quindi non sempre in controllo delle proprie emozioni: tuttavia appare molto pacifico per “convenienza”: l’esperienza gli ha insegnato che quasi sempre è molto meglio avere un atteggiamento rilassato, dove una parola in giusta può stemperare i toni di una conversazione che è andata troppo oltre.

Per questo raramente si vede vederli discutere in maniera animata.

Gemelli

Sono i cosiddetti “pacifici a modo loro”: essendo dotati di una personalità complessa e diversificata, spesso scelgono sapientemente di non esporsi in maniera evidente nelle situazioni complicate. Solo raramente un Gemelli trova conveniente esporsi in maniera plateale, facendo cadere la maschera fatta di positività e tranquillità.

Pesci

Timidi, sensibili ed introversi, l’arma più potente utilizzata dai Pesci contro le avversità è costituita dall’atteggiamento pacifico che palesa alla gran parte delle persone: Pesci infatti preferisce dedicare il proprio tempo, mostrando la sua vera indole solo ad un numero molto ristretto di persone. Questo segno indossa una sorta di “vestito” fatto di positività, quindi.