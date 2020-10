Roberta Mongelli sogna in grande e nella prima puntata del Collegio 5 spicca tra i protagonisti per eccellenza grazie a una frase che, ha fatto in pochi minuti il giro del web.

Ieri sera su Rai Due è iniziata una nuova edizione del Collegio 5 dove abbiamo potuto vedere la formazione della nuova classe e la presentazione di Rebecca Mongelli. La 15 enne si è mostrata fin da subito determinata ma soprattutto molto convinta di ciò che vuole fare nel suo futuro. È proprio questo quello che, in pochi minuti ha colpito tutti i social fino ad arrivare alla diretta interessata: Chiara Ferragni. Cosa è realmente successo?

Collegio 5: Rebecca Mongelli sogna in grande

Una delle ragazze che hanno preso parte alla classe 1992 di questa nuova edizione del Collegio 5 è proprio Rebecca Mongelli. Fin da piccola, proprio come ha spiegato all’interno della sua presentazione, nutre una grandissima passione per la moda. Questo infatti, l’ha spinta a sognare da grande di diventare niente di meno che Chiara Ferragni.

Rebecca Mongelli sogna in grande e si presenta così: “Mi chiamo Rebecca Mongelli, ho 15 anni e mi piace lanciare mode. Infatti mi sento una mini Ferragni. Per me le fantasie animalier sono fondamentali per esprimere il mio modo di essere. Ho una borsa bellissima con le mie iniziali, RM. A me piace vestirmi bene e farmi le foto tutte le sere di come sono vestita. Vado a buttare la spazzatura vestita bene e con il telefono in mano”.

Chiara Ferragni commenta la sua affermazione

Non appena Rebecca Mongelli è entrata a far parte della classe 1992 di questa nuova edizione del Collegio 5, la sorvegliante le ha domandato proprio cosa volesse fare da grande. L’alunna è proprio in quel momento che senza troppi giri di parole ha affermato: “Chiara Ferragni!”.

La sua affermazione in pochi minuti è diventata virale sui social tanto che, la stessa influencer da milioni di follower ha risposto sotto il video di Trash Italiano con delle faccine perplesse.