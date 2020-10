Ricetta cotoletta di finocchio: ingredienti, preparazione e consigli

I finocchi, con il loro inconfondibile sapore aromatico che ricorda il gusto dell’anice, si prestano a tantissime ricette. Oggi vogliamo mostrarvi come utilizzarli per preparare un ottimo secondo. Le cotolette di finocchi sono una validissima alternativa vegetariana a quelle di carne, perfette da preparare in autunno e in inverno. La croccante panatura conserverà tutto il loro gusto e i finocchi cotti risulteranno davvero succosi.

Cotoletta di finocchio – Ingredienti

Finocchi (da 850 g l’uno) 2

Pangrattato 150 g

Uova 3

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Origano fresco q.b.

Grana Padano DOP grattugiato 20 g

Per friggere:

Olio di semi q.b.

Cotoletta di finocchio – Preparazione

Per preparare le cotolette di finocchi come prima cosa lavateli bene sotto l’acqua corrente. Eliminate poi buona parte della sezione con i ciuffi, e tagliate i finocchi a fette per il lungo.

Nel frattempo versate il pangrattato in una ciotola, aggiungete il grana, le foglioline di origano fresco, il sale, il pepe e mescolate tutto.

In un’altra ciotola sbattete le uova con un pizzico di sale. A questo punto mettete a scaldare abbondante olio, dovrà raggiungere la temperatura di 170°. Nel frattempo realizzate le cotolette: passate le fettine di finocchi prima all’interno dell’uovo, poi nel pangrattato e disponetele man mano su un vassoio. Non appena l’olio avrà raggiunto la giusta temperatura friggete le cotolette 1-2 alla volta.

Dopo 1-2 minuti, quando saranno ben dorate scolatele e trasferitele su un vassoio rivestito da carta da cucina, per togliere l’olio in eccesso. Non appena avrete finito di friggerle trasferitele su un piatto da portata e servite le cotolette di finocchi ben calde.

Cotoletta di finocchio – Consigli utili

Si consiglia di consumare le cotolette di finocchi al momento. In alternativa è possibile conservarle in frigorifero per un giorno al massimo e scaldarle in forno. Se preferite una cottura al forno cuocete le cotolette a 180° per circa 20 minuti, aggiungendo sopra un filo d’olio.