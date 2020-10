Infortunati Roma – C’è un po’ di apprensione in casa Roma per le condizioni Chris Smalling e Davide Santon. Ieri Chris Smalling ha svolto parte del lavoro in gruppo e sembra, quindi, pronto a tornare a disposizione di Paulo Fonseca per la sfida di Europa League contro il CSKA Sofia, in programma giovedì alle 21:00. Come riferisce il Corriere della Sera, resta solo da capire se l’inglese scenderà in campo dal primo minuto o partirà dalla panchina, dubbio che Fonseca potrebbe chiarire nel corso della conferenza stampa odierna, che si svolgerà alle 14:00.

Problemi anche per Davide Santon, come riporta Il Tempo, l’esterno ha accusato un fastidio al flessore della coscia sinistra e salterà l’impegno di domani in Europa League. Nelle prossime ore sono in programma gli esami strumentali per capire con precisione quali saranno i tempi di recupero. Spazio dunque a uno tra Karsdorp e Bruno Peres sulla corsia destra giallorossa contro il CSKA Sofia in Europa League.

Se per Smalling c’è speranza per vederlo in campo contro la Fiorentina molto più difficile che ci sarà in campionato Santon. Probabile anche la staffetta tra Europa League e Serie A tra i due esterni giallorossi, Karsdorp e Bruno Peres, uno di loro giocherà titolare in coppa e all’altro toccherà ricoprire il ruolo di esterno contro la Fiorentina.