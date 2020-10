Vittoria Schisano ballerà da sola? – “Marco non sta affatto bene”

Vittoria Schisano ballerà da sola questo sabato? La showgirl è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle 2020 e in queste ore ha voluto condividere una triste notizia con i fan.

Vittoria Schisano infatti fa coppia con Marco De Angelis, ma il ballerino è a casa con la febbre alta. “Abbiamo fatto il tampone e siamo tutti negativi”, si è affrettata a precisare lei.

Vittoria Schisano da sola, Marco De Angelis sta male

Molti fan si sono appassionati alla coppia formata da Vittoria Schisano e Marco De Angelis e adesso dovranno fare i conti con una brutta notizia. Sui social, la showgirl ha deciso di rivelare un retroscena che riguarda il suo maestro. “Ha la febbre molto alta da giorni”, ha scritto, “non ho fatto le prove anche se io non ho la febbre”. Secondo quanto rivelato dalla Schisano, Marco dovrebbe aver avuto un’intossicazione a causa di qualche alimento scaduto. “Non so come farò a ballare”, aggiunge, “per me non è pensabile ballare senza di lui, non so cosa succederà adesso”.

De Angelis del resto non è l’unico ballerino professionista ad essere stato colpito da un incidente di salute. Raimondo Todaro infatti è stato ricoverato d’urgenza per un’appendicite e Samuel Peron è rimasto in quarantena a lungo a causa del Coronavirus. “Per me c’è un futuro solo con Marco”, ha detto ancora Vittoria Schisano. A quanto pare Milly Carlucci le avrebbe proposto di ballare con qualcun altro, ma la showgirl non ne è convinta. “Ho sentito Marco poco fa e aveva la febbre a 39,2 e non riusciva a parlare, sta molto male”, ha proseguito. La donna non ha nascosto la sua forte preoccupazione e ha promesso agli ammiratori di dare futuri aggiornamenti sulle condizioni di salute di De Angelis.