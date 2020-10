Biagio Di Maro esce con ben tre dame in un giorno solo e lascia tutto lo studio sorpreso di come è riuscito a intrecciare ben tre appuntamenti. Gemma Galgani scesa al centro dello studio di Uomini e Donne, era convinta di aver passato un pranzo con lui molto bello ma soprattutto unico.

A bloccarla fin da subito è stata proprio Maria De Filippi che, ha cercarlo di spiegarle quello che in realtà è successo durante tutto l’arco della giornata dove, Biagio ha visto anche Gemma. Così Biagio Di Maro si è visto con tre dame in un giorno lasciando di stucco tutti dentro a Uomini e Donne. Cosa è realmente successo?

Biagio Di Maro con tre dame in un giorno

Il cavaliere di Uomini e Donne si è mostrato molto spronato nel conoscere sia Gemma Galgani, Maria ma anche Sabina. Biagio infatti, non si è fatto assolutamente mancare niente e così, la conduttrice ha spiegato la sua giornata passata con tutte e tre le dame.

Durante la prima mattinata il cavaliere ha infatti sorpreso Maria presentandosi all’ospedale dove sua figlia stava per partorire, regalando così alla dama un’emozione unica. Presa dalla contentezza Maria si è così scambiata un lungo bacio con il cavaliere che, qualche ora dopo ha deciso di presentarsi a casa di Gemma Galgani.

Biagio ha in un secondo momento fatto spesa per andare a pranzo direttamente a casa di Gemma Galgani. Per alcune ore entrambi sono stati insieme a casa loro scambiandosi baci e parole importanti. Proprio per questo, la dama aveva creduto che la sua conoscenza con il cavaliere fosse avanti alle altre dame, rimanendo così molto delusa da quello che ha scoperto in puntata.

Il cavaliere a Napoli con Sabina

La giornata per Biagio però non è affatto finita e la sera, ha deciso di incontrare anche la terza e ultima dama Sabina. Tra di loro c’è stata infatti una bellissima cena, terminata con un caffè a Napoli per poi tornare verso le cinque di mattina. Una sorpresa inaspettata per Gemma Galgani che dopo aver scoperto tutto, ha preso una decisione importante.

Gemma ha così confessato a Biagio di voler mettere fine alla loro conoscenza visto che, lo stesso cavaliere non riesce ancora a scegliere la dama che lo prende di più sia di testa che di cuore. Una decisione sofferta ma che è sembrava per Gemma la cosa più giusta da fare.