Classifica e oroscopo venerdì 30 ottobre 2020: la rinascita del Sagittario, l’Acquario pentito,

Ecco l‘oroscopo di venerdì 30 ottobre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. La settimana è passata rapidamente ed eccoci già a venerdì! Quali sorprese riserveranno gli astri ai segni dello zodiaco? L’Ariete rischierà di diventare troppo ostinato, il Cancro dovrà tenere testa alla sua agitazione. L’amore andrà a gonfie vele per il Leone, mentre lo Scorpione dovrà contrastare la noia. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di venerdì e la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di venerdì sarai pieno di energia, ma non dovrai usarla per imporre le tue idee, per diventare troppo ostinato. Servirà ancora un po’ di pazienza, prima di cambiare quello che non ti sta più bene.

Toro

Tre stelle. Potresti trascinarti un po’ di stanchezza, ma nel corso della giornata il morale tornerà alto. La ruota sta cominciando a girare e nel weekend potrai contare sul sostegno di una bellissima Luna.

Gemelli

Quattro stelle. Stai uscendo fuori da un periodo molto complicato. Chi vorrà dedicarsi a nuovi progetti, qualcosa di innovativo potrà contare sulla complicità di stelle generose. Forse dovrai risolvere un piccolo problema personale.

Cancro

Due stelle. Si preannuncia una giornata particolarmente difficile. Tu sarai molto stanco e nervoso. Dovrai avere molta prudenza, altrimenti ti ritroverai a discutere animatamente con qualcuno!

Leone

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di venerdì avrai l’opportunità di fare incontri interessanti. Le coppie cha hanno vissuto qualche momento di tensione potranno recuperare l’armonia. Sul lavoro potresti aver preso una decisione troppo azzardata!

Vergine

Cinque stelle. Sarai sostenuto da un bellissimo cielo anche domani. Venere ha lasciato il tuo segno per raggiungere la Bilancia. Tu, comunque, avrai ancora passione, voglia di fare e di vivere i rapporti con serenità.

Bilancia

Due stelle. Potresti sentirti un po’ smarrito, confuso. Forse hai avuto un brutto scontro con il partner. In ogni caso, potrai contare su un weekend decisamente più tranquillo, per recuperare le energie perse.

Scorpione

Tre stelle. Sarà una giornata strana. Con il passare delle ore potresti essere colto dalla noia: cerca di contrastarla! Qualcuno potrebbe correre il rischio di voler fare o dire troppo e finirà con il mettersi nei guai. Sii prudente!

Sagittario

Cinque stelle. Secondo l’oroscopo di venerdì stai ritrovando forza e grinta. Dal punto di vista sentimentale stai prendendo coscienza di esserti lasciato alle spalle le complicazioni dei mesi scorsi. Finalmente potrai recuperare una bella intesa con il partner o fare un incontro davvero interessante.

Capricorno

Due stelle. Si prospetta una giornata faticosa e poco produttiva, a causa della profonda stanchezza che ti trascini da giorni. Nelle prossime ore fai molta attenzione alle discussioni in amore!

Acquario

Tre stelle. Non ti mancherà l’energia, anche se potresti sentirti inquieto o pentito per qualcosa che hai fatto o detto. C’è chi ha vissuto un episodio spiacevole e non riesce a scrollarsi di dosso il ricordo. Sforzati di guardare avanti!

Pesci

Quattro stelle. Sarà una giornata molto positiva! Con la Luna e Venere a favore sarai stracolmo di vitalità e di voglia di fare progetti in vista del futuro. Qualcuno potrebbe sentirsi un po’ risentito, se sarà convinto di aver dato molto e di aver ricevuto poco.