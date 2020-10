Film Stasera in Tv – Quartet – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Quartet. Produzione britannica del 2012 per la regia di Dustin Hoffman con Maggie Smith, Tom Courtenay, Pauline Collins, Billy Connolly, Michael Gambon, Sheridan Smith tra gli altri del cast. È la trasposizione cinematografica di una pièce teatrale di Ronald Harwood, che è stato lo sceneggiatore di questo film. Il film segna il debutto alla regia di Dustin Hoffman all’età di 75 anni.

Quartet – Trama

Wilf (Billy Connolly) e Reggie (Tom Courtenay), amici di lunga vita, si sono ritirati a vivere insieme all’ex collega Cissy (Pauline Collins) a Beecham House, una casa di riposo per cantanti lirici in pensione. Come d’abitudine, per l’anniversario della nascita di Giuseppe Verdi, tutti i cantanti ospiti della residenza stanno preparando un concerto per raccogliere fondi ma l’improvviso arrivo di Jean Horton (Maggie Smith) rischia di far saltare il tutto. Con la sua presenza da ex primadonna dell’opera ormai caduta in disgrazia ed ex moglie di Reggie, nonche’ quarto componente del quartetto che formavano con Wilf e Cissy, Jean fa infatti riemergere durante le prove antichi rancori mai superati, surriscaldando il temperamento degli altri tre ex colleghi.

Quartet – Trailer Video

Quartet – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Quartet

Genere: Commedia

Durata: 1h 40m

Anno: 2012

Paese: UK

Regia: Dustin Hoffman

Cast: Maggie Smith, Tom Courtenay, Pauline Collins, Billy Connolly, Michael Gambon, Sheridan Smith, Trevor Peacock, Luke Newberry, David Ryall, Jumayn Hunter

Quartet – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Tv2000, (canale 28 del digitale terrestre), alle ore 21.15 di oggi, giovedì 29 ottobre 2020. La programmazione di Tv2000 lo prevede al termine del telegiornale serale della rete.