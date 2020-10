Film Stasera in Tv – Spanglish – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Spanglish. Produzione statunitense del 2004 per la regia di James L. Brooks con Adam Sandler, Téa Leoni, Paz Vega, Cloris Leachman, Shelbie Bruce tra gli altri del cast. Con il termine di Spanglish si intendono i fenomeni di interazione tra lo spagnolo e la lingua inglese da parte di coloro che parlano spagnolo negli USA. Il termine è stato coniato dal linguista portoricano Salvador Tió negli anni ’40.

Spanglish – Trama

In casa della famiglia Clasky giunge la nuova domestica Flor, e la donna porta le proprie tradizioni messicane a confrontarsi con uno stile di vita a lei del tutto sconosciuto. Deborah è la nevrotica padrona di casa tutta footing e palestra che da tempo ha perso ogni contatto umano con il marito John e la figlia Bernice, nonostante abitino tutti sotto lo stesso tetto. In poche parole Flor si ritova nel bel mezzo di una crisi matrimoniale della quale diventerà protagonista quando, durante l’estate, dovrà portare con sé al lavoro la figlia adolescente Cristina. Il film si basa proprio sui ricordi di Cristina, tra i vari flashback del loro arrivo in California e i piccoli traumi dell’allontanamento dalla famiglia Clasky. Ormai divenuta adulta, la ragazza presenta come tema per la domanda di ammissione all’università il racconto di sua madre e di come la sua forza morale, le sue scelte e il suo coraggio l’abbiano aiutata a diventare una persona migliore.

Spanglish – Trailer Video

Spanglish – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Spanglish

Genere: Commedia

Durata: 2h 10m

Anno: 2004

Paese: USA

Regia: James L. Brooks

Cast: Adam Sandler, Téa Leoni, Paz Vega, Cloris Leachman, Shelbie Bruce

Spanglish – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Paramount Pictures, (canale 27 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi, giovedì 29 ottobre 2020. La programmazione di Paramount Pictures lo prevede al termine degli episodi quotidiani dello storico telefilm Happy Days.