By

Gemma Galgani si mostra avvelenata contro Tina Cipollari e la motivazione sembra ancora una volta essere Giorgio Manetti. La dama del parterre femminile è arrivata in studio molto arrabbiata nei confronti dell’opinionista che in questi ultimi giorni ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo.

La dama entrata in studio più nera che mai, ha accusato Tina Cipollari di aver visto Giorgio Manetti per parlare male di lei. Così al centro dello studio di Cinecittà Gemma si è scagliata contro Tina riportando la foto del settimanale e le parole che Tina ha rilasciato nei suoi confronti con “la complicità” dell’ex cavaliere. Cosa è successo in puntata?

Gemma Galgani avvelenata contro Tina Cipollari

La dama del parterre femminile non riesce più a contenersi tanto che all’inizio della puntata è stata la stessa Mari De Filippi a dover spiegare cosa stava per accadere. La conduttrice secondo quanto riportato dalla dama ha raccontato che secondo il suo punto di vista, Tina Cipollari avrebbe più volte visto Giorgio Manetti per commentare la situazione di Gemma.

La dama al centro dello studio ha così attaccato l’opinionista di aver visto più volte l’ex cavaliere come ad insinuare di vedersi di nascosto da tutti. Così Tina senza darle più tempo di parlare, si è scagliata ancora una volta con la dama iniziando così una discussione senza fine. Tina Cipollari più volte ha spiegato di aver visto Giorgio Manetti perché il suo compagno ha un ristorante a Firenze dove, alcune volte si incontrano per puro caso, senza accordarsi di nulla.

La dama di Uomini e Donne dubita della sincerità di Tina

Gemma Galgani si è mostrata molto avvelenata contro Tina Cipollari continuando ad accusarla di essere una persona falsa visto e di vedersi molto spesso con l’ex cavaliere. La dama è così convinta che Tina abbia escogitato un modo per vedere Giorgio rilasciando così l’intervista al settimanale Nuovo.

La lunga discussione tra la dama e Tina Cipollari è conclusa con una grandissima litigata. La stessa opinionista ha ribadito di non vedere assolutamente Giorgio in maniera continuativa. È capitato infatti che alcune volte, a detta di Tina, che durante la sua permanenza a Firenze, lei potesse incontrarlo al ristorante del suo compagno o in giro a passeggio.