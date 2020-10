I tronisti vengono pagati? | La verità dietro Uomini e Donne

Ormai Uomini e Donne è un programma davvero molto seguito, ma quello che si sono sempre chiesti tutti è se i tronisti vengono pagati o vanno in tv completamente a gratis. Ecco questo argomento è molto discusso e noi siamo qui per darvi una risposta esaustiva una volta per tutte.

Sempre più persone arrivano nello studio di Maria De Filippi per trovare l’amore e a volte le storie durano, altre sono destinate a finire. Ma una cosa è certa, dopo il programma è difficile essere buttati nel dimenticatoio, bensì i numeri dei follower aumentano e anche le possibilità di tornare in tv o partecipare ad eventi.

I tronisti vengono pagati?

Uomini e Donne va avanti ormai da molti anni, si basti pensare che la prima puntata andò in onda nel 1996. Il programma condotto da Maria De Filippi, una delle conduttrici più amate del palinsesto Mediaset, è riuscita a far trovare l’amore a davvero tante persone. C’è chi ancora sta insieme, in procinto di sposarsi e ha messo su famiglia come ad esempio Beatrice Valli che da anni è fidanzata con la sua scelta, Marco Fantini. Anche la stessa Tina Cipollari ha partecipato come corteggiatrice, facendosi scegliere da Kikò con cui ha avuto anche un figlio.

Sempre più persone riescono a farsi conoscere ed amare tramite la trasmissione che altro non è che un lancio verso il mondo dello spettacolo e del web. Proprio così, si può dire insomma che partecipare a Uomini e Donne in qualche modo, una volta usciti, ti assicura un lavoro. Magari come influencer come la nostra bellissima Giulia De Lellis, famosa per la sua stupenda e travagliata storia d’amore con, l’ormai, ex Andrea Damante. Ma tutti gli spettatori si sono sempre chieste se durante il proprio percorso nel programma, i tronisti siano stipendiati e noi siamo qui per risolvere ogni dubbio.

La verità dietro Uomini e Donne

È risaputo che partecipare nella trasmissione come tronista o semplicemente scendere per conteggiare qualcuno ti può rendere famoso, soprattutto se si dimostra di avere un carattere particolare che può piacere al pubblico. Ma quello che c’è dietro il regolamento potrebbe deludere le vostre aspettative, infatti non è previsto nessun compenso se si partecipa. Ma c’è da dire anche che l’esterne, gli spostamenti, le cene e qualsiasi altra cosa si voglia fare, è totalmente pagata dal programma televisivo.

Anche gli abiti che vediamo indossare non sono loro, ma bensì glieli passano la redazione per evitare qualsiasi tipo di sponsorizzazione occulta. Partecipare non ti porterà nessuna entrata in fatto di soldi, ma sicuramente è un trampolino di lancio verso un campo molto più ampio. Infatti, quando si esce da una dinamica del genere le serate, le interviste, le sponsorizzazioni e gli shotting diventano all’ordine del giorno ed è in questo modo che i guadagni arrivano.