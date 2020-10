Iphone 12 Mini, ecco il primo video hand on del “piccolo” di Apple [VIDEO]

La serie 12 di Iphone, da subito un successo di vendite in questi primi giorni di preorder, dopo l’annuncio ufficiale dell’intera gamma della casa di Cupertino, è disponibile anche nel nostro paese anche se la gamma completa non è ancora commercializzata nella sua interezza: all’appello mancano sia Iphone 12 Pro Max, il modello di punta della gamma nonchè il più costoso, e Iphone 12 Mini, che rappresenterà una sorta di ritorno al passato in termini di look e dimensioni, essendo di forma molto più compatta degli smartphone di ultima generazione.

Dimensioni ridotte

Proprio per questo i fans dei vecchi modelli di Iphone hanno subito “drizzato le antenne” su questo modello che appare molto più pratico e intrigante: lo schermo d 5,4 pollici è in controtendenza agli stardard attuali, e il primo hand on, ossia il primo “tocco con mano” sul web è stato effettuato dallo youtuber di nazionalità rumena George Buhnici che con un video pubblicato su Youtube ha mostrato il prima persona le prime informazioni sul nuovo interessante smartphone: