Lorella Cuccarini ad Amici – Rumors sulla sua presenza come prof

Lorella Cuccarini potrebbe sbarcare presto ad Amici di Maria De Filippi in qualità di professoressa. Dopo la bagarre che l’ha vista in rotta di collisione con la Rai, la nota conduttrice potrebbe tentare il colpaccio e saltare dall’altra parte della barricata.

A diffondere i rumors è TvBlog, che parla di firma imminente. Lorella Cuccarini potrebbe quindi entrare a far parte della scuderia della moglie di Maurizio Costanzo e ritornare ad occuparsi di ballo.

Lorella Cuccarini ad Amici 2021?

Lorella Luccarini ha detto addio a La Vita in Diretta solo pochi mesi fa e di rumore ne ha fatto davvero tanto. Secondo le voci di corridoio emerse sul web, sembra che il volto più amato dagli italiani (forse un tempo) potrebbe sedersi al tavolone al fianco di Timor Stiffen e Veronica Peparini. Questi ultimi però non sono ancora stati confermati e si vocifera che la padrona di casa stia addirittura pensando ad un turn over completo.

Che la presentatrice stia pensando alla rete del Biscione sembra che non ci siano dubbi. Secondo Libero infatti, Lorella Cuccarini avrebbe proposto a Piersilvio Berlusconi di affidarle anche un programma in seconda serata. Non si tratterebbe comunque della prima volta per l’ex showgirl: in passato ha fatto parte di Amici, in qualità di giudice speciale nell’edizione 2015. Senza dimenticare il suo trascorso a Buona Domenica, Paperissima e La notte vola. Ancora non c’è nulla di certo nè in un senso nè nell’altro, soprattutto perchè la fucina della De Filippi non ha confermato nè smentito questa ipotesi. Almeno per adesso.