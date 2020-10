Mario Balotelli critica Maria Teresa | I fan non ci stanno e lo zittiscono

Mario Balotelli critica Maria Teresa Ruta per il suo acceso sfogo nei confronti del padre di Guenda, Amedeo il quale avrebbe affermato alcune cose negative su sua figlia. Infastidito dal fatto che se urla una donna tutto va bene e se urla suo fratello no, ha deciso di pubblicare alcuni tweet proprio riguardo l’argomento.

Ma i fan non ci stanno proprio e cercano di zittirlo spiegandogli la differenza tra le due dinamiche. Davvero tante persone si sono trovate in disaccordo con quanto ha affermato. Facendo così sta peggiorando la situazione in cui è già immischiato a causa della sua battuta infelice.

Come tutti oramai sappiamo, il calciatore ha deciso, qualche puntata fa, di fare una sorpresa a suo fratello Enock concorrente del Grande Fratello Vip. Ma sentendosi simpatico è stato capace di affermare una battuta abbastanza volgare e anche sessista verso la gieffina Dayane Mello, con cui sembrerebbe aver avuto una mezza storia. In un primo momento Alfonso Signorini non ha ripreso Balotelli, difendendosi dopo di non aver sentito poiché sordo.

Soltanto dopo un’ora il conduttore ha voluto parlare con Mario per renderlo consapevole della gravità di quanto affermato. Poiché non era una battuta divertente ma piuttosto machista. I telespettatori sono impazziti e non hanno perdonato il calciatore, nonostante le sue scuse sia in tv che sul suo profilo Instagram. Si sa, dal web non si scappa e anche i suoi ultimi tweet verso Maria Teresa Ruta e il suo sfogo sono stati riempiti di commenti che gli andavano decisamente contro. Nell’ultima puntata abbiamo sentito le parole di Amedeo Goria nei confronti di sua figlia Guenda, dove l’ha definita “bipolare”, un disturbo psichico di cui la gieffina non è assolutamente affetta.

Al suono di queste parole, Maria Teresa è esplosa nel difendere la figlia. Evidenzia così tutte le mancanze che ha avuto nella sua vita da parte di chi, ora, la definisce bipolare e aggressiva. Uno sfogo duro, diretto ma anche commuovente, di una mamma che non sopporta di vedere la propria figlia soffrire, in più, per mano del padre che dovrebbe soltanto capirla. Al ché, Mario Balotelli vedendo questa scena ha voluto scrivere un tweet:” #gfvip ma quando alza la voce mio fratello patatrak! Aggressivo, violento ma quando lo fanno gli altri? Mah! Almeno i problemi familiari noi abbiamo l’educazione e il rispetto di tenerli per noi e i nostri familiari. Tutti predicano bene e razzolano male e in più giudicano MAH”.

Ovviamente il calciatore non ha fatto nomi, ma è scontato e abbastanza evidente si riferisse alla Ruta. Così i fan non ci stanno proprio e decidono di rispondere a tono alle sue accuse:” Non scrivere più tweet, meglio tacere, quando non si hanno né i contenuti, né le capacità logico – linguistiche per rispondere. Manca la capacità umana di porgere delle scuse sentite e argomentate”. E ancora:” Mario per piacere evita, tuo fratello è aggressivo ed è un dato di fatto. Non gli possono parlare che subito si altera ed ha bisogno di allontanarsi perché non sa tenere un confronto civile è ben diverso. Poi è un bravo ragazzo ok, ma comunque non sa tenere un confronto civile”. Ricordiamo il confronto che hanno avuto a pranzo Enock e Guenda, la quale si è sentita offesa come donna delle parole di Mario, dove il gieffino è scattato subito sulla difensiva attaccando la donna.