Michele Dentice unico rimpianto | Mistero a Uomini e Donne

Da quando è arrivato a Uomini e Donne, ha attirato immediatamente l’attenzione di tutte le dame del parterre femminile e del pubblico. Stiamo parlando di Michele Dentice, il nuovo cavaliere campano che, col suo fisico statuario ha fatto perdere la testa a Roberta Di Padua e non solo. Il cavaliere è attivissimo sui social, in particolare su Instagram. Poche ore fa, Michele Dentice ha svelato di avere un unico grande rimpianto nella vita. Ma di cosa si tratta? Il mistero non è ancora stato svelato a Uomini e Donne.

“Il bello dopo i 35 anni l’ho scoperto il giorno dopo… Si comincia avere meno rimpianti!

Anche se ne ho soltanto uno in tutta la mia vita, l’unica cosa al mondo che non rifarei. Comunque dicevo, saluti solo chi ti saluta. Amare?! Ehehe… capisci che è una grande parola… infatti più che usarla con cautela, la cerchi minuziosamente. Le seghe mentali di ciò che pensano gli altri, le lasci per gli altri. Parli solo con chi ti fa piacere di parlare. (…) Si comincia a scegliere solo ciò che ci fa stare bene… anche con il rischio (beneficio) di restare soli”.

Michele Dentice ha un solo rimpianto

Il cavaliere campano sembra fare un vero e proprio bilancio della sua vita fino ad oggi in questo post a cuore aperto condiviso sul suo profilo Instagram. Tuttavia non si sbilancia sull’unico rimpianto che sembra avere.

Michele Dentice ha un unico rimpianto nella vita, ma di cosa si tratta? Forse il cavaliere campano ne parlerà a Uomini e Donne o con Roberta Di Padua? Anche per ciò che riguarda l’amore, Michele sembra volerci andare coi piedi di piombo.

Mistero irrisolto a Uomini e Donne

“Dopo 35 anni, tutto cambia. “Il tempo vola e la Vita è una sola!” Non sprecate il vostro tempo per persone inutili, situazioni inutili e, peggio ancora, per ciò che è “limitato” tipo i cervelli di certe persone. Le sinapsi non sono per tutti…”.

Il cavaliere campano sembra avere davvero molto da raccontare sulla sua vita privata, tuttavia rimane intatto il mistero su quale sia questo unico rimpianto. Che futuro attende Michele Dentice a Uomini e Donne? Il cavaliere continuerà la sua conoscenza con Roberta Di Padua, oppure tutto è destinato a interrompersi?