Oroscopo di oggi, 29 Ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo riferito a giovedì 29 ottobre 2020: la settimana si affaccia sempre di più verso il weekend che potrà portare numerose novità, sia positive che negative a tutti e 12 i segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi, 29 Ottobre 2020: segni di fuoco

Ariete: è molto difficile mitigare il vostro impeto caratteriale, sopratutto in questi ultimi tempi, tuttavia meglio provare ad essere riflessivi per evitare conflitti.

Leone: Periodo positivo che può migliorare se saprete giocare le vostre carte anche per quanto riguarda l’aspetto sentimentale: prestate particolare attenzione in tal senso

Sagittario: Sfruttate questo giorno per “ricaricare” le batterie per arrivare pieni di energia nel weekend.

Oroscopo di oggi, 29 Ottobre 2020: segni di terra

Toro: Vi aspetta un weekend pieno di novità, quindi preparatevi psicologicamente ad affrontarlo nel modo giusto.

Vergine: Mantenete un animo positivo dopo le fatiche di questi ultimi mesi: l’ultima parte dell’anno potrebbe garantirvi delle ottime prospettive sia in ambito privato che professionale.

Capricorno: La settimana non è stata facile per voi, quindi è consigliabile raccogliere le energie residue per affrontare gli ultimi giorni della settimana in modo positivo.

Oroscopo di oggi, 29 Ottobre 2020: segni di aria

Gemelli: Sfruttate la grande energia che avrete in questi giorni per togliervi qualche sottisfazione sopratutto con le persone a voi care.

Bilancia: E’ possibile che la giornata sia stata problematica e quindi portatrice di stress: trovate una valvola di sfogo per arrivare in buone condizioni al weekend.

Oroscopo di oggi, 29 Ottobre 2020: segni di acqua

Cancro: Nessuna novità particolare ha riempito le vostre giornate, ma non abbassate il livello di attenzione, potrebbero arrivare novità interessanti a breve.

Scorpione: Settimana già colma di impegni: è opportuno sistemarli tutti o almeno gran parter per evitare un sovraccarico la prossima settimana.

Pesci: Possibili novità positive nel campo sentimentale, sappiate ascoltare il partner se ne avete uno, e provate ad aumentare il livello di socialità.