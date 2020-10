Probabili formazioni Sampdoria-Genoa – Domenica sera va in scena, per la 6a giornata della Serie A, il derby della Lanterna. La sfida tra le due squadre rivali di Genova è solitamente uno degli appuntamenti più attesi in città, ma quest’anno a porte chiuse perde moltissimo del suo fascino. Sampdoria in grande forma che vorrà continuare l’ottimo momento positivo, infatti i blucerchiati arrivano da 3 vittorie consecutive. La squadra di Maran è ferma a 4 punti e il derby potrebbe essere l’occasione giusta per rilanciarsi in classifica. Non solo punti pesanti in palio, ma anche e soprattutto il prestigio cittadino. Qualche assenza pesante per le due squadre, ma chi scenderà in campo ci metterà l’anima.

Ranieri ha le idee abbastanza chiare su chi mandare in campo nel derby. In difesa confermato Tonelli, dato che Colley ha anche giocato nell’infrasettimanale di Coppa Italia. A centrocampo Jankto è chiamato a sostituire ancora l’indisponibile Candreva, mentre a sinistra ci sarà il sorprendente Damsgaard. Adrien Silva partirà dalla panchina. In attacco, di fianco a Quagliarella, ecco il ballottaggio tra Keita Baldé e Ramirez, con quest’ultimo in vantaggio.

Per le probabili formazioni di Sampdoria-Genoa ecco che Maran recupera diversi giocatori negativi a Covid. C’è il ritorno di Criscito nella difesa a tre, affiancato da Masiello e Zapata. A centrocampo niente di nuovo, anche se Zajc potrebbe insidiare Behrami per un posto da titolare. Sugli esterni vanno verso la conferma Luca Pellegrini e Ghiglione. In attacco l’unico sicuro del posto sembra Pandev, mentre per il partner c’è il solito ballottaggio tra Destro e Pjaca.

Probabili formazioni Sampdoria-Genoa: le possibili scelte di Ranieri e Maran

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, C. Zapata, Criscito; Ghiglione, Behrami, Badelj, Lerager, Lu. Pellegrini; Pandev, Pjaca. All. Maran