Probabili formazioni Spezia-Juventus – Lo Spezia di Italiano ospita la Juventus di Pirlo nella gara valida per la sesta giornata di Serie A. Gara che si preannuncia molto difficile per entrambe le squadre: da una parte la squadra di casa in cerca di punti salvezza, dall’altra gli ospiti in un momento molto difficile dal punto di vista dei risultati e che vogliono tornare alla vittoria sul campo (l’ultima il 3-0 a tavolino sul Napoli) dopo settimane difficili.

Nelle probabili formazioni di Spezia-Juventus qualche possibile sorprese nell’undici di Italiano. Recuperati Marchizza e Maggiore dal coronavirus. Il primo può trovare posto sulla sinistra di difesa, mentre il secondo potrebbe partire dalla panchina a vantaggio in mezzo al campo di Agoumè accompagnato da Ricci e Bartolomei. In avanti Verde e Gyasi si candidano per sostenere la punta Nzola, pronti a subentrare Farias e Agudelo.

Nella Juventus: da valutare le condizioni degli acciaccati Bonucci e Chiellini, senza uno di loro si passerebbe allo schieramento a quattro dietro. Arruolabile per la fascia Chiesa scontata la squalifica, così come McKennie ristabilitosi dal coronavirus. Tra i pali potrebbe toccare a Buffon, dando riposo a Szczesny. Ancora positivo, invece, Cristiano Ronaldo in attesa del prossimo giro di tamponi. Forza il rientro tra i convocati infine De Ligt dopo l’operazione alla spalla subìta ad agosto, ma attende l’OK definitivo dei medici. Ecco le probabili formazioni del match.

Probabili formazioni Spezia-Juventus: le possibili scelte di Italiano e Pirlo

Spezia (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Chabot, Marchizza; Agoumé, Ricci, Bartolomei; Gyasi, Nzola, Agudelo. All. Italiano

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Frabotta; Kulusevski; Dybala, Morata. All. Pirlo