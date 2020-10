Probabili formazioni Torino-Lazio – La partita, valevole per la 6a giornata di Serie A, si dovrebbe giocare domenica alle 15. Il condizionale è d’obbligo in quanto, a causa dei numerosi casi di Covid in casa Lazio, i biancocelesti sono in isolamento. Si aspetta di capire quali saranno gli sviluppi e se le due squadre scenderanno regolarmente in campo o no. Lazio che arriva dalla vittoria in campionato con il Bologna, mentre il Torino dal pareggio pirotecnico in casa del Sassuolo per 3-3. In settimana i ragazzi di Simone Inzaghi hanno pareggiato con il Club Brugge in Champions League, mentre il Torino ha battuto il Lecce nel turno di Coppa Italia.

Nelle probabili formazioni di Torino-Lazio in casa granata ci sono pochi dubbi di formazione. Giampaolo è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato e cercherà di approfittare di una Lazio con gli uomini contati. In difesa ancora fiducia a Rodriguez sulla sinistra, mentre sulla destra Vojvoda sembra ormai essere una certezza. Lukic agirà nel ruolo trequartista. In attacco il Gallo Belotti sarà affiancato da Verdi nel ruolo di seconda punta.

Simone Inzaghi, come detto, deve fare i conti con molte assenze dovute anche al Covid. La difesa a tre sarà la stessa delle ultime uscite, con Pepe Reina a difendere i pali al posto di Strakosha. A centrocampo stringono i denti Milinkovic-Savic e Pereyra, entrambi non al massimo della forma. Pesante l’assenza di Luis Alberto, come quella di Immobile in attacco. Davanti il tandem offensivo sarà composto da Correa e Caicedo.

Probabili formazioni Torino-Lazio: le possibili scelte di Giampaolo e Inzaghi

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Lyanco, Nkoulou, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Belotti, Verdi. All. Giampaolo

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Andreas Pereira, Fares; Correa, Caicedo. All. Inzaghi S.