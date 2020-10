Probabili formazioni Verona-Benevento – Il programma della 6a giornata di Serie A si chiude con il monday match tra Verona e Benevento. Saranno punti pesanti quelli in palio al Bentegodi, dato che la squadra di Juric non vince da più di un mese. I veneti arrivano da due pareggi consecutivi, di cui l’ultimo ottenuto contro la Juventus. Benevento che invece viene da due confitte consecutive in campionato contro Roma e Napoli, ma è soprattutto reduce dall’eliminazione dalla Coppa Italia a opera dell’Empoli. Il Verona cercherà di vincere la partita per rilanciarsi e ritrovare fiducia, il Benevento ha già dimostrato di poter essere pericoloso anche fuori casa.

In casa Verona moltissime assenze sia per infortuni che per casi di Covid. Juric deve ridisegnare per l’ennesima volta i suo undici titolare, anche in seguito all’infortunio di Faraoni in Coppa Italia. Difesa a tre che vede Magnani e Dawidowicz a sostituire gli indisponibili Lovato e Gunter. A centrocampo ballottaggio tra Vieira e Ilic. Sull’esterno destro si rivede Dimarco. Nel ruolo di punta dovrebbe essere lanciato Kalinic dal primo minuto, mentre alle sue spalle Zaccagni sarà affiancato da uno tra Colley e Barak.

Nelle probabili formazioni di Verona e Benevento nessun dubbio per mister Inzaghi. Nel turno di Coppa Italia sono scese in campo le seconde linee, quindi tante forze fresche a disposizione del piacentino. Difesa tradizionale con l’unico ballottaggio per la corsia destra tra Maggio e Foulon, con l’ultimo in vantaggio. Sulla trequarti Caprari è certo della maglia da titolare, mentre Insigne è in vantaggio su Iago Falque non al meglio della condizione. Lapadula va verso la conferma come vertice alto della squadra. In panchina si rivede Viola.

Probabili formazioni Verona-Benevento: le possibili scelte di Juric e Inzaghi

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Dawidowicz, Empereur; Lazovic, Vieira, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi F.