Ricetta arrosto all’arancia: ingredienti, preparazione e consigli

L’arrosto, con il suo sughetto invitante e la sua carne succosa, è l’immancabile piatto della domenica. Oggi vi sveliamo i segreti per realizzare una succulenta variante: l’arrosto all’arancia, una pietanza dal gusto molto raffinato, accompagnata da una deliziosa salsa al profumo di agrumi e da spicchi di arancia pelati. Il risultato è un secondo piatto appetitoso, perfetto per i vostri menu invernali.

Arrosto all’arancia – Ingredienti

Vitellone 1 pezzo di reale 1 kg

Succo d’arancia 2

Arance 1

Burro 40 g

Olio extravergine d’oliva q.b.

Vino bianco 100 g

Brandy 200 g

Sale fino q.b.

Cipolle bianche 1

Amido di mais (maizena) 2 cucchiaini

Acqua 1 cucchiaino

Per guarnire:

Arance 1

Fior di sale q.b.

Arrosto all’arancia – Preparazione

Per realizzare l’arrosto all’arancia per prima cosa pelate l’arancia a vivo e tagliatela a rondelle. Mondate e affettate la cipolla. Poi legate la carne seguendo la nostra scheda come legare l’arrosto.

In un tegame abbastanza grande versate il burro e un filo d’olio. Aggiungete dunque la cipolla e fatela rosolare a fuoco dolcissimo. Alzate la fiamma e adagiate l’arrosto.

Rosolate la carne a fuoco vivace da parte a parte. Trasferite la carne e le cipolle in una teglia da forno.

Adagiate in superficie le fettine di arancia pelate a vivo. Cuocete in forno statico preriscaldato a 170°, avendo cura di monitorare la cottura con una sonda posta al cuore della carne e cuocete finché non raggiungerà una temperatura pari a 60°. Durante la cottura irrorate di tanto in tanto la superficie con il fondo. Tirate la carne fuori dal forno.

trasferitela su di un foglio di stagnola rivestito internamente con carta forno. Avvolgetevi la carne e fatela riposare giusto il tempo di occuparvi del sughetto che accompagnerà l’arrosto. Trasferite le cipolle e le arance cotte insieme all’arrosto in un tegame e aggiungetevi il succo d’arancia, il brandy e il vino bianco.

Salate e fate cuocere, lasciando che la parte alcolica evapori del tutto. A parte preparate una ciotolina in cui diluite con un cucchiaino d’acqua i due cucchiaini di maizena e mescolate.

Aggiungete dunque questo composto al sughetto e fate restringere quanto basta. Frullate il sughetto con un mixer a immersione e tenetelo in caldo in un pentolino.

Tagliate un’arancia a fettine, poi eliminate lo spago che avvolge la carne e affettatela.

Prendete un piatto di portata, versate sul fondo uno strato di sughetto, poi adagiate le fettine di carne, quelle di arancia e salate a piacere con il fior di sale. Irrorate con il sughetto anche la superficie e servite l’arrosto all’arancia ben caldo.

Arrosto all’arancia – Consigli utili

Potete conservare l’arrosto all’arancia in frigorifero per un paio di giorni, in un contenitore ben chiuso, oppure congelarlo se avete utilizzato ingredienti freschi. Se non doveste avere del brandy, potete sfumare la salsa all’arancia con del cognac o altro liquore aromatico di vostro gradimento.