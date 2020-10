Ricetta biscotti al cocco: ingredienti, preparazione e consigli

Questa mattina vi proponiamo un ricetta super golosa, i biscotti al cocco, che più che biscotti sarebbe meglio definire come dolcetti, perché restano molto morbidi. Si preparano in poco tempo e molto semplicemente, si necessita di soli tre ingredienti. In pochi minuti riuscirete a preparare questi deliziosi biscottini, caratterizzati da una fragrante crosticina esterna e un cuore morbido.

Biscotti al cocco – Ingredienti

Ingredienti per circa 18 dolcetti

Cocco rapè 150 g

Zucchero 120 g

Albumi (circa 3) 90 g

Biscotti al cocco – Preparazione

Per preparare i biscotti al cocco versate il cocco rapè in una ciotola e unite lo zucchero semolato, mescolate e aggiungete gli albumi.

Mescolate accuratamente il tutto: dovrete lavorare fino ad ottenere un composto uniforme dopodiché trasferitelo all’interno di una sac-à-poche munita di bocchetta a stella di 15 mm. Utilizzate una sac-à-poche usa e getta perché quelle di plastica rigida potrebbero spaccarsi: l’impasto infatti è molto tenace e dovrete spremere i ciuffetti, su una leccarda già foderata con carta forno, con un po’ di energia.

Realizzate 18 ciuffetti da circa 20 grammi ciascuno, e poi cuocete in forno ventilato preriscaldato a 200° per circa 10 minuti o finché non risulteranno dorati in superficie.

Sfornateli e lasciateli raffreddare prima di spostarli perché da caldi risulteranno morbidi e potrebbero rompersi. Una volta freddi servite i vostri biscotti al cocco.

Biscotti al cocco – Consigli utili

I biscotti al cocco possono essere conservati per 10 giorni all’interno di una scatola di latta. Profumate i dolcetti al cocco con della scorza di limone o lime!