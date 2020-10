Ricetta triglie alla livornese: ingredienti, preparazione e consigli

La Toscana è una terra dalle mille sorprese, paesaggistiche e gastronomiche. Oggi vogliamo portarvi un po’ di quella brezza marina suggerendovi di preparare le triglie alla livornese. Un piatto semplice e saporito in cui la carne versatile e tenera delle triglie, spesso gustate fritte, incontra un delizioso sughetto al pomodoro.

Triglie alla livornese – Ingredienti

Triglie 8 per un totale di 1 kg

Pomodori pelati 450 g

Aglio 1 spicchio

Olio extravergine d’oliva 50 g

Prezzemolo q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Triglie alla livornese – Preparazione

Per preparare le triglie alla livornese iniziate proprio dalla pulizia del pesce. Per prima cosa squamate le triglie con l’apposito attrezzo oppure utilizzando il dorso di un coltello. Poi occupatevi di tagliare le pinne laterali e quella superiore.

Aiutandovi con una forbice incidete il ventre del pesce fino alla testa e sciacquate sotto l’acqua corrente in modo da eliminare le viscere interne. Ripetete la stessa operazione per tutte le triglie e passate a preparare il condimento.

Versate l’olio in un tegame, aggiungete l’aglio schiacciato e circa 2 cucchiai di prezzemolo tritato. Lasciate appassire leggermente il soffritto per 2-3 minuti, mescolando spesso, poi unite i pomodori pelati.

Mescolate con una spatola per amalgamare gli ingredienti e lasciate cuocere il sughetto per 7-8 minuti. Salate, pepate e unite le triglie senza sovrapporle tra di loro. A questo punto le triglie non andranno né girate né mosse, per favorire la cottura e mantenerle umide cospargetele con un pò di sughetto e copritele con un coperchio.

Proseguite la cottura per 10-15 minuti e spolverizzatele ancora con un cucchiaio di prezzemolo tritato. A questo punto non vi resta che servire le vostre triglie alla livornese ancora calde.

Triglie alla livornese – Consigli utili

Consumate le triglie alla livornese appena preparate, ma se preferite potete conservarle per 1 giorno in frigorifero chiuse in un contenitore ermetico. Per realizzare questa ricetta utilizzate triglie di scoglio, più grandi e più pregiate rispetto a quelle di fango.