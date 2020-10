Roberta Di Padua volta le spalle a Michele | Decisione sofferta a Uomini e Donne

Nelle puntate di Uomini e Donne che stanno andando in onda su Canale 5 in questi giorni, Michele Dentice ha preferito continuare a frequentare solo Roberta Di Padua, chiudendo la conoscenza con Carlotta Savorelli. Tuttavia, la situazione non è del tutto rose e fiori per Roberta Di Padua, la quale ne subirà veramente di tutti i colori dal cavaliere campano. A giudicare da quanto scritto su Instagram, forse Roberta Di Padua volta definitivamente le spalle a Michele Dentice.

La dama di Cassino potrebbe aver preso questa decisione sofferta, proprio da quanto ha scritto nel suo ultimo post condiviso su Instagram. “Non è complicato andare via. È complicato andar via senza voltarsi…” ha scritto Roberta su Instagram, mettendo in allarme i follower sulla sua possibile decisione di mettere un punto alla conoscenza con Michele. Leggendo queste parole, infatti, forse si deduce che Roberta Di Padua volta le spalle a Michele Dentice una volta per tutte.

Roberta Di Padua gira le spalle a Michele

Ma, per capire meglio cosa sta accadendo tra Roberta e Michele, sarà necessario attendere ancora qualche settimana. Nel frattempo, una cosa è certa: pur avendo preferito Roberta a Carlotta, il cavaliere campano non ha nessuna intenzione di dare l’esclusiva nella conoscenza alla dama di Cassino e si sta già dando da fare con nuove arrivate.

A giudicare dalle anticipazioni che stanno circolando sul web, Michele Dentice potrebbe addirittura aver detto frasi offensive sulla fisicità di Roberta Di Padua, ferendo mortalmente la dama. In ogni caso, sembra che il cavaliere campano si sia lasciato andare un po’ troppo con le esternazioni fatte alle nuove corteggiatrici, parlando proprio di Roberta e Carlotta.

Conoscenza finita a Uomini e Donne?

Cosa che avrebbe fatto infuriare soprattutto la dama di Cassino, molto delusa dal comportamento di Michele. Roberta Di Padua, infatti, non ha mai fatto mistero di essere molto presa da Michele Dentice e ha dichiarato fin da subito di non voler conoscere altri cavalieri oltre lui.

Ma qual è la verità a Uomini e Donne? Michele è veramente preso da Roberta o la sta solo prendendo in giro, come molti hanno sospettato? Ma, soprattutto, Roberta Di Padua ha davvero deciso di mettere da parte la frequentazione sofferta con Michele Dentice o sta facendo troppa fatica a soffocare i suoi sentimenti? Per scoprire la verità non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne.