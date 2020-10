Romina Power in prima fila contro la violenza: “Alleanza tra donne”

Romina Power si mostra ancora una volta in prima fil per aiutare il prossimo e in questo particolare caso si tratta proprio delle donne. La cantante infatti, sul suo profilo Instagram ha caricato un post cercando di aiutare nel suo piccolo le donne vittime di violenza.

Non è la prima volta che Romina cerca di aiutare e di parlare di tempi fondamentali come, ad esempio, la salvaguardia dell’ambiente e del mare del Salento. All’interno del suo profilo Instagram, infatti, la cantante cerca in tutti i modi di far sentire a grande voce le varie ingiustizie sociali. Durante i giorni scorsi è stata proprio Romina Power a mostrarsi in prima fila contro la violenza sulle donne, lanciando un forte messaggio e un’affermazione che, ha lasciato piacevolmente colpite tutte le sue fan. Cosa è realmente successo?

Romina Power contro la violenza sulle donne

La vita della cantante americana negli ultimi anni sembra completamente cambiata tanto che, Romina ha deciso di dedicarsi soprattutto al prossimo. Il suo grande cuore, infatti, l’ha spinta sempre più spesso ad schierarsi contro le ingiustizie sociali come ad esempio la difesa degli animali. Romina anche in questi ultimi giorni in occasione dell’elezioni negli Stati Uniti, ha lanciato il suo pensiero negativo nei confronti di Trump.

Negli ultimi giorni però, il suo pensiero si è fermato soprattutto nei confronti delle tantissime donne che, sono state vittime di violenza. Proprio per questo, Romina Power non si è affatto tirata indietro nel cercare in ogni modo id poter aiutare anche da lontano tutte le donne che da anni la seguono appassionatamente. Qual è il gesto che la cantante ha compiuto nei confronti delle donne e contro le violenze?

La cantante lancia un messaggio di aiuto

Sul suo profilo Instagram la Power ha caricato così una foto con il numero di mascherina da chiedere in farmacia che in realtà, è una vera e propria affermazione di aiuto per le donne vittime di violenza. Romina Power si è così mostrata in prima fila contro la violenza sulle donne cercando di creare una vera e propria alleanza tra donne.

Un messaggio il suo per aiutare tutte le donne che la seguono e che sono vittime di violenze. Un post che ha così lasciato molto sorprese le tantissime fan che la seguono ormai da anni e che, oltre ad apprezzare la sua musica sono colpite da quanto Romina sia generosa e pronta ad aiutare il prossimo.