Infortunati Torino – All’indomani della vittoria per 3-1 in Coppa Italia contro il Lecce il Torino è tornato in campo per preparare la sfida contro la Lazio. Non sono mancati i problemi per Marco Giampaolo che rischia di dover rinunciare a Gojak e Linetty contro la Lazio.

A comunicarlo ufficialmente è proprio la società granata con un comunicato sul proprio sito ufficiale: “La valutazione clinica svolta su Gojak ha confermato un lieve affaticamento al flessore della coscia sinistra. Contusione al piede destro per Linetty: per il centrocampista polacco oggi solo terapie. Le sue condizioni verranno rivalutate domani”.

In attesa di capire anche se si giocherà la gara contro la Lazio, dunque, Giampaolo è costretto a afre i conti con gli indisponibili. Due defezioni che rischiano di essere pesanti viste anche le non ottimali di Belotti che non è stato convocato per il match di Coppa Italia. Vedremo nei prossimi giorni che indicazioni arriveranno dall’infermeria granata in vista della sesta giornata di Serie A.