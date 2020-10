Valentina Autiero verità sconvolgente | Cosa sta succedendo fuori Uomini e Donne

Sono puntate di fuoco per Valentina Autiero a Uomini e Donne. Solo nella puntata andata in onda ieri su Canale 5, la dama di Anzio è stata oggetto degli attacchi di Aurora Tropea. La dama romana ha accusato Valentina di essere sottoposta a un trattamento di favore a Uomini e Donne, visto che continua a rimanere in studio nonostante sia praticamente fidanza con Germano Avolio. Valentina Autiero ha avuto una reazione molto forte e, anche sui social, ha rivelato che anche la verità più sconvolgente verrà fuori.

Ma a cosa si riferirà di preciso Valentina Autiero? Sul suo profilo Instagram, Valentina Autiero ha rivelato che anche la verità più sconvolgente, prima o poi verrà a galla, ma di cosa sta parlando esattamente? Subito dopo la messa in onda della puntata, Valentina Autiero ha fatto alcune precisazioni, dicendo che si è sentita spiata solo per cattiveria.

Valentina Autiero: spunta la verità

Aurora Tropea ha accusato Valentina Autiero di essere stata privilegiata, ad esempio, rispetto a Veronica Ursida, la quale, lo scorso anno è stata quasi costretta a lasciare Uomini e Donne perché frequentava solo Giovanni Longobardi. Valentina Autiero ci ha tenuto a precisare ai suoi follower su Instagram che la situazione e le dinamiche sono ben diverse e che lei ha semplicemente vissuto la sua conoscenza con Germano in totale trasparenza.

Forse Valentina ha commesso l’ingenuità di condividere alcune storie su Instagram in cui si trovava con Germano, cosa vietata dalla redazione di Uomini e Donne a dame e cavalieri. Ma non lo ha fatto certo per visibilità o per doppi fini, solo perché entusiasta di ciò che le stava accadendo.

Lo sfogo fuori Uomini e Donne

Come già circolato sul web, nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, Valentina e Germano sono usciti insieme come coppia. Tuttavia, anche questa volta, la dama di Anzio sembra aver ingoiato un boccone amaro. Ciò perché l’uscita di scena dal talk show di Maria De Filippi non è avvenuta certo col romanticismo che la dama si augurava.

Alla fine, Valentina Autiero e Germano Avolio hanno abbandonato il programma come una coppia, ma è servita l’opera di convincimento della padrona di casa per far sì che Valentina si convincesse. Cosa starà accendo adesso che i riflettori di Uomini e Donne si sono spenti? Valentina e Germano stanno vivendo il loro amore a tutto tondo, come sperato dalla dama? O ci sono difficoltà all’orizzonte?