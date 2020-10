Veronica Ursida accusa Gianni Sperti dopo aver visto la puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri pomeriggio dove, l’interno studio si è mostrato cattivo contro Aurora Tropea. La ex dama del parterre femminile ha così voluto spiegare una volta per tutte come, l’opinionista sembra aver fatto due pesi e due misure completamente diverse nei suoi e nei confronti di Valentina Autiero.

Nelle sue storie Instagram Veronica si mostra così molto delusa dal “bullismo” che è stato fatto nei confronti della sua amica e spiega il suo punto di vista in merito a tutto quello che, realmente è accaduto. Quali sono state le sue affermazioni?

Veronica Ursida accusa Gianni Sperti

La puntata di Uomini e Donne ieri è stata molto movimentata. Aurora infatti, accusando Valentina di aver nascosto che la sua conoscenza fosse una vera e propria storia d’amore ha dato vita a una guerra in studio. Tutti infatti, opinionisti e parterre compresi si sono scagliati contro la dama per la sua “cattiveria” gratuita nei confronti delle altre dame.

A scagliarsi fin da subito contro di lei è stato ancora una volta Gianni Sperti che, senza troppi giri di parole l’ha accusata di dover abbandonare lo studio di Uomini e Donne per i suoi comportamenti e per la poca voglia di innamorarsi. Aurora però, non si è tirata indietro e durante l’ennesima discussione ha voluto ancora una volta difendere la sua amica Veronica Ursida che, diversi mesi fa aveva subito lo stesso trattamento da parte dell’opinionista.

Proprio per questo, Veronica Ursida durante il pomeriggio di ieri accusa ancora una volta Gianni Sperti, spiegando il suo punto di vista e quello che realmente è successo. Quali sono state le sue affermazioni?

Ex dama spiega la sua verità fuori Uomini e Donne

Veronica Ursida ha così affermato che all’interno dello studio c’è stata tanta cattiveria nei confronti di Aurora. La ex dama ha spiegato che: “Quando hanno insinuato che io e Giovanni eravamo una coppia, quando c’eravamo dati l’esclusiva ci eravamo scambiati solo un bacio e lo avevamo detto in puntata. Non eravamo una coppia anche perché i spostamenti erano limitati, non ci potevamo vedere. Potevamo solo all’interno della redazione, dentro gli alloggi e gli uffici loro. C’erano tantissime limitazioni non come adesso che si possono fare i weekend. […] Non è assolutamente vero che noi eravamo una coppia. […] Quindi è impossibile e improbabile perché dire delle menzogne in questa maniera, perché non è vero”.