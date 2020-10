Armando Incarnato peccati imperdonabili | Confessioni scottanti fuori Uomini e Donne

E’ sempre tra i protagonisti di Uomini e Donne, anche quando non si trova al centro dello studio. Stiamo parlando di Armando Incarnato, uno tra i cavalieri più amati e desiderati del talk show di Maria De Filippi, ma anche dei più discussi. Ciò perché Armando Incarnato non smette mai di stupire, proprio come ha fatto poche ore fa, parlando su Instagram di alcuni peccati imperdonabili che avrebbe commesso.

Armando Incarnato avrebbe fatto delle confessioni scottanti fuori da Uomini e Donne. Tuttavia, il cavaliere campano non è uno che si pente del proprio comportamento, pur avendo manifestato voglia di cambiamento in queste settimane. Infatti, Armando appare molto più pacato a Uomini e Donne. Interviene spesso per difendere gli altri e per augurare il meglio ai partecipanti del programma.

Armando Incarnato confessa i suoi peccati

Un atteggiamento decisamente diverso anche solo rispetto a pochi mesi fa, che ha sorpreso perfino l’opinionista Gianni Sperti, sempre diffidente verso il cavaliere. Poche ore fa, Armando Incarnato ha parlato di alcuni “peccati imperdonabili” commessi in passato. “Nel dimenticare che non si vive per sempre si commettono i peggiori peccati”. Anche con queste parole, il cavaliere campano ha voluto essere provocatorio ed è riuscito a stupire i suoi fan con una foto accanto a una moto.

Armando Incarnato, infatti, è tra coloro che sono convinti che vivere seguendo il proprio istinto e il proprio cuore sia indispensabile. E che, di conseguenza, il peggior peccato che si possa commettere è quello di non essere se stessi fino in fondo, a costo di sbagliare. Armando Incarnato sembra davvero molto deciso a trovare la donna della propria vita in questa stagione di Uomini e Donne.

Nessun pentimento a Uomini e Donne

Non tutti credono alla buona fede del cavaliere e in parecchi continuano ad accusarlo di voler stare sempre al centro dell’attenzione, parlando anche di cose che non lo riguardano. Ma Armando Incarnato non si lascia facilmente influenzare dall’opinione degli altri e continua ad andare dritto per la propria strada.

Neppure tutti i cambiamenti che ci sono stati in questa stagione di Uomini e Donne hanno messo in difficoltà il cavaliere campano. Armando Incarnato, infatti, si trova perfettamente a suo agio anche a confrontarsi coi tronisti e i corteggiatori del trono classico, non temendo né la competizione, né la differenza d’età. Che futuro ci sarà per Armando Incarnato a Uomini e Donne?