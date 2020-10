Barbara Cola è Aretha Franklin – VIDEO – Tale e Quale Show 2020

Barbara Cola è Aretha Franklin nella prima puntata del torneo di Tale e Quale Show 2020. Le prove non sono state così semplici: la coach l’ha rimproverata diverse volte e le ha fatto notare come dalla sua voce trasparisse non poco panico.

Barbara Cola ci propone Think, uno degli immortali successi dell’artista originale. Come ci anticipa prima di entrare nell’ascensore, la sua versione però sarà più soul. Che cosa ne penseranno i giudici? Scopriamo il verdetto e il video della performance.

Barbara Cola è Aretha Franklin nel torneo di Tale e Quale Show 2020 – Il verdetto

Trucco e somiglianza più che evidente: Barbara Cola stupisce ancora una volta. Peccato per la voce: la sua è fin troppo nasale, ma è visibile il lavoro fatto per sostenere un ritmo così veloce. Il testo infatti scorre come un fiume in piena e la concorrente dimostra di tenere testa alla difficoltà. Al termine dell’esibizione, il pubblico si lancia in una standing ovation. “Ha scelto un brano difficilissimo”, dice Verdone, “la particolarità è che la voce copre sempre tutto. Tu l’hai fatto con grande energia, perfettamente intonata. Mi sei davvero piaciuta”. L’attore è un esperto del genere e un amante della Franklin in particolare: non può che lodare la performance di Barbara.

“A parte la perfezione, l’intonazione, i movimenti”, dice Loretta, “volevo fare una piccola annotazione. Sei riuscita a fare la differenza di voce che c’è tra Tina Turner e Aretha Franklin”. Salemme invece rivela di aver avuto i brividi fin dall’inizio dell’esecuzione. L’ultima parola spetta a Panariello, che concorda con tutti. “Una standing ovation che è dai tempi di Paolantoni che non vedevo”, conclude con ironia.