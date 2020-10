Botta e risposta tra Salvini e Lamorgese sugli attentati di Nizza

L’attentato di Nizza avvenuto ieri, solo uno dei principali episodi di violenza occorsi in Francia negli ultimi giorni ha inevitabilmente innescato una polemica piuttosto piccata tra il leader della Lega Matteo Salvini, nonchè ex Ministro dell’Interno durante il governo Conte I e l’attuale responsabile dell’Interno, Luciana Lamorgese.

Polemica

Nella giornata di ieri Salvini ha incolpato la Lamorgese di non aver effettuato controlli, lasciando così passare elementi pericolosi come l’attentatore della chiesa di Nizza, non risparmiando critiche dure verso tutto l’esecutivo e arrivando a chiedere le dimissioni della stessa Lamorgese , che poche ore fa ha risposto alle accuse, ribadendo inoltre il lavoro dello stesso Salvini durante il suo lavoro come ministro: “Questo è un attacco all’Europa, non c’è nessuna responsabilità da parte nostra. Ho sentito parlare dei decreti sicurezza, che noi avremmo modificato. Ma voglio anche dire che i decreti sicurezza hanno creato insicurezza perché 20mila persone sono dovute uscire da un giorno all’altro dall’accoglienza, e noi abbiamo cercato di tenere presente l’esigenza di sicurezza del Paese, non disperdendo tutti nel territorio nazionale”. Lamorgese ha inoltre ricordato che l’attentatore di Nizza non era segnalato e non risulta legato ad alcuna cellula terroristica, oltre a chiedere perchè tanta indignazione non c’è stata nei precedenti attentati avvenuti nel 2017.

La risposta

Il leader leghista ha quindi risposto, attraverso i social in questa maniera: “Senza parole! Con i porti aperti sbarca a lampedusa un terrorista islamico, identificato a bari ma lasciato libero di fuggire a nizza a sgozzare e decapitare e secondo il ministro dell’interno è colpa mia! siete senza vergogna. #Colpadisalvini ?!? #lamorgesedimettiti”. Dello stesso avviso anche la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che sottolinea le responsabilità dell’esecutivo che non avrebbe fatto abbastanza, considerato che Lampedusa è una porta che andrebbe sorvegliata: “Il Ministro Lamorgese ha detto che il terrorista di Nizza è entrato da Lampedusa perché Lampedusa è la porta d’Europa. Il problema è che quella porta andrebbe chiusa e sorvegliata, non spalancata come fa la sinistra al governo, proprio perché è la porta d’Italia e d’Europa“.