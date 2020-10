Brusaferro (pres. ISS): “Situazione in peggioramento, verso lo scenario 4. RT a 1,7 ed in crescita”

Parole preoccupate quelle di Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità che fa il punto di questi ultimi giorni registrando un incremento preoccupante di nuovi casi di coronavirus in gran parte delle regioni d’Italia, ove vi è stato in peggioramento costante nel rapporto di tamponi/nuovi casi, prendendo a esame il periodo dal 19 al 25 ottobre.

Da 3 a 4

Brusaferro rende noto che lo scenario italiano relativo al covid è ancora in fase 3 ma si avvicina sempre di più al 4, quello più preoccupante che necessiterà di restrizioni più dure e decise visto l’indice RT medio, arrivato a 1,7. “Tutte le regioni sono sopra il valore Rt 1 e molte anche significativamente sopra, e questo è un elemento importante” ha riferito il presidente dell’ISS, che ha anche fatto sapere che in alcune regioni la situazione è così grave che è anche difficile prendere in esame tutti i nuovi dati con precisione. “11 regioni e Province autonome sono da considerare a rischio elevato di una trasmissione non controllata e 8 sono classificate a rischio moderato con probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese” ha inoltre aggiunto, nel dettaglio Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Bolzano, Calabria, Abruzzo, Basilicata, Veneto, Liguria, Val D’Aosta, Puglia, Sicilia, Toscana.

Raccomandazioni

Il numero di nuovi casi è raddoppiato rispetto alla settimana scorsa, l’ultima di riferimento, dove si è passati da 52.960 a oltre 100mila nuovi contagi, e sopratutto si è assistito al superamento della soglia critica di occupazione in aree mediche (40%) in alcune aree del Paese. Mentre il governo prepara un nuovo DPCM, il testo dell’ultimo report ricorda le raccomandazioni per evitare il più possibili numeri in aumento: “È necessaria una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone in modo da alleggerire la pressione sui servizi sanitari”. E l’Istituto superiore di sanità ritiene anche “fondamentale” che “la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie”.