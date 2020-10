By

Difensori consigliati 6^ giornata – Momento decisivo nella giornata di ogni fantallenatore che, oggi, si appresta ad inserire la propria formazione al fantacalcio. Un momento che crea, ovviamente, tanti dubbi e ansie con momenti di sconforto misti a panico di sbagliare le scelte e regalare la vittoria al proprio avversario di giornata. Basta stare attenti e prima ancora di scegliere chi mandare in campo ripassare gli indisponibili e gli squalificati di giornata.

In questo spazio proveremo ad aiutarvi noi consigliandovi 5 difensori da schierare nella prossima giornata di Serie A. Cinque nomi, consigliati al fantacalcio, che possono regalarvi gioie importanti in questo turno di fantacalcio con voti alti, ma anche con qualche bonus importante e che potrà aiutarvi a sbaragliare la concorrenza dei vostri avversari di Lega. Ecco i nostri difensori consigliati per la 6^ giornata di Serie A.

Difensori consigliati 6^ giornata: la TOP 5

Hateboer (Crotone-ATALANTA)

Inizio di stagione super, come quello della sua Atalanta, poi il rendimento ha iniziato a calare. Lui comunque ci mette sempre quel quid in più quando è chiamato in causa. Siamo sicuri che possa fare la differenza.

T. Hernandez (Udinese-MILAN)

Turno di riposo in Europa League, arriverà fresco in campionato. Siamo sicuri che possa fare la differenza anche con un bonus. Ormai è una certezza al fantacalcio.

Marusic (Torino-LAZIO)

Senza Lazzari tocca a lui compiere scorribande sulla fascia destra. Lo sta facendo molto bene. Può essere confermato.

Spinazzola (ROMA-Fiorentina)

Il più impiegato, da inizio stagione. Fonseca punta molto su di lui e anche al fantacalcio non delude mai: voti sempre positivi e nonostante la carenza di bonus su Spinazzola sempre pochi dubbi. Se lo avete in rosa schieratelo.

Augello (SAMPDORIA-Genoa)

Inizio di stagione importante con la maglia della Sampdoria. Una bella sorpresa di questa prima parte di fantacalcio. Può sicuramente fare molto bene anche nel derby dove lo scorso anno fu protagonista.